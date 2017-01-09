12:56, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da mesai 15.30'da bitiyor





Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin kamu kurumlarÄ±nda mesainin yoÄŸun kar nedeniyle 15.30'a Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kentte bugÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesainin 15.30'a Ã§ekildiÄŸini bildirdi. Vali Åžahin, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden ve meteorolojik deÄŸerlendirmelere gÃ¶re artmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, kentte yol aÃ§abileceÄŸi trafik yoÄŸunluÄŸu ve olumsuzluklarÄ± en aza indirebilmek iÃ§in kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan personelin mesai sona erme saatinin, bugÃ¼ne mahsus olmak Ã¼zere 15.30 olarak belirlendiÄŸini belirtti. Kurum amirleri tarafÄ±ndan zorunlu hizmetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in yeterli personelin ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Åžahin, hizmet gereÄŸi gÃ¶revine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ±n kurum amirlerinin takdirine bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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