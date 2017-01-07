12:59, 09 Ocak 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan, BaÅŸika kampÄ±ndaki askerlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ'Ä±n Irak'taki BaÅŸika kampÄ±nÄ± ziyareti sÄ±rasÄ±nda, kamptaki askerlerle telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BaÅŸika'daki tÃ¼m askerleri kutlayarak, "BaÅŸika kampÄ±ndaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n artarak devamÄ±nÄ± diliyorum. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun inÅŸallah. Sizler orada gerÃ§ekten bir destan yazÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.

"CÄ°DDÄ° MANADA HESAP SORDUNUZ"

"DEAÅž'a sizler orada ciddi manada kan kusturdunuz, onlara ciddi manada hesap sordunuz." ifadesini kullanan ErdoÄŸan, "Suriye'de verilen mÃ¼cadelede de gerÃ§ekten bin 300 civarÄ±nda DEAÅž'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmiÅŸ olmasÄ±, burada TÃ¼rk askerinin kudretini gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ÅžÃœKRANLARIMI SUNUYORUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kamptaki askerlere hitaben ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–ncelikle sizleri tebrik ediyorum. Emrinizdeki ast, Ã¼st kardeÅŸlerimle beraber vermiÅŸ olduÄŸunuz bu eÄŸitimin, sÃ¼recin Ã§ok daha baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde devamÄ± temennimizdir. Åžu anda tÃ¼m BaÅŸika kampÄ±ndaki askerimize TÃ¼rkiye'den ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na en kalbi duygularla ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± bildiriyorum. Sizlerin orada vermiÅŸ olduÄŸu bu eÄŸitim, gerek peÅŸmerge gerekse diÄŸer Musul'daki kardeÅŸlerimiz olsun bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in, bÃ¶lgedeki geliÅŸmelere olumlu katkÄ±lar noktasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydasÄ± olacaktÄ±r.

Orada siz ÅŸu anda adeta zulmÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±na dikilmiÅŸ yiÄŸitler olarak varsÄ±nÄ±z. Orada eÄŸitim veren gÃ¼Ã§lerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Diliyorum ki sizler zaten bu gÃ¶reve giderken adeta ÅŸehadete yÃ¼rÃ¼yen kadrolar olarak gittiniz. Åžu ana kadar da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±yla BaÅŸika kampÄ±ndaki sÃ¼reÃ§ devam ediyor. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n merkezi yÃ¶netimle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler verimli geÃ§ti, haberlerini aldÄ±m. DÃ¶ndÃ¼kten sonra bunlarÄ±n deÄŸerlendirmesini de yapacaÄŸÄ±z ve yeni yeni Ã§ok daha hayÄ±rlÄ± adÄ±mlarÄ± inÅŸallah bÃ¶lgede atacaÄŸÄ±z. Ben sizleri tekrar kutluyorum. Bir olun, beraber olun, iri olun, kardeÅŸ olun, hep birlikte TÃ¼rkiye olun."