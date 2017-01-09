DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:53, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Avrupa
13:02, 09 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Londra'nÄ±n kalbi durdu
Londra'nÄ±n kalbi durdu

Londra'da toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n kalbi olan metrodaki 24 saatlik grev hayatÄ± olumsuz etkiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da, gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 4 milyon kiÅŸinin yolculuk yaptÄ±ÄŸÄ± metro hatlarÄ±nda gÃ¶revli personelin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 24 saatlik grev hayatÄ± olumsuz etkiliyor.

Londra metrosu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, istasyonlardaki bilet giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ± ve iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmalara tepki gÃ¶stermek iÃ§in 24 saatlik grevlerine dÃ¼n akÅŸam yerel saatle 18.00'de baÅŸladÄ±. Metro Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi nedeniyle tÃ¼m metro hatlarÄ±nda aksamalar yaÅŸanÄ±rken Ã¶zellikle merkez semtlerdeki birÃ§ok metro istasyonunun kapalÄ± olmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden diÄŸer istasyonlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸtu.

Demiryolu, Deniz ve UlaÅŸÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Ulusal SendikasÄ± (RMT) ile MaaÅŸlÄ± UlaÅŸÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± BirliÄŸinin (TSSA) destek verdiÄŸi grevin tÃ¼m hatlarÄ± olumsuz etkilemesiyle LondralÄ±lar, evlerinden iÅŸ yerlerine gitmek iÃ§in sabah erken saatlerde metro dÄ±ÅŸÄ±ndaki alternatif ulaÅŸÄ±m yollarÄ±na yÃ¶neldi.

Alternatif ulaÅŸÄ±m yolu olarak otobÃ¼s, bisiklet ve nehir taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelen baÅŸkentlilerden bazÄ±larÄ± iÅŸ yerlerine yÃ¼rÃ¼yerek gitmek zorunda kaldÄ±. Milyonlarca kiÅŸiyi etkileyen grev sÃ¼resince ulaÅŸÄ±mÄ±n aksamamasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 100 ek otobÃ¼s seferi konuldu. Grev sebebiyle yollara dÃ¶kÃ¼len LondralÄ±lar, otobÃ¼s duraklarÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸtururken, baÅŸkentin yollarÄ±nda da yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dikkati Ã§ekti. BazÄ± metro istasyonlarÄ±ndaki kalabalÄ±k nedeniyle istasyonlar boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Londra UlaÅŸÄ±m Kurumu (TFL), istasyonlardaki bilet giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ± ve reform planlarÄ±yla ilgili sendikalarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam etmek istediÄŸini ifade etse de planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmedeki Ä±srarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kurum, kesintilerle yÄ±llÄ±k 50 milyon sterlin tasarrufta bulunmayÄ± hedefliyor.

Sendikalar da TFL'nin planlarÄ± Ã§erÃ§evesinde 800'den fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸini kaybettiÄŸini vurgulayarak planlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak Ã¼zere gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼receklerini bildiriyor. Sendikalar Ã¶zellikle TFL'nin reform planlarÄ±nÄ±n, metro gÃ¼venliÄŸi standartlarÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lke ekonomisindeki bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± gidermek iÃ§in kamu sektÃ¶rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda kesintilere gidiyor. Kesintiler iÅŸten Ã§Ä±karmalarÄ± da beraberinde getiriyor.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± metroyla saÄŸlÄ±yor. Grevin akÅŸam son bulmasÄ±yla metro ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yarÄ±n normale dÃ¶nmesi bekleniyor.



Ä°lgili Konular Londra
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± 8 Ã¶lÃ¼
Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±: 8 Ã¶lÃ¼

Ãœlkenin Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrÄ± canlÄ± bomba eyleminde en az 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red

Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi
Myanmar'da fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶yÃ¼ bastÄ± 5 Ã¶lÃ¼
Myanmar'da fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶yÃ¼ bastÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne inen filler 5 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BM gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±
KeÅŸmir'de ÅŸantiyeye saldÄ±rÄ± 3 Ã¶lÃ¼
KeÅŸmir'de ÅŸantiyeye saldÄ±rÄ±: 3 Ã¶lÃ¼

Cammu KeÅŸmir'deki Battal bÃ¶lgesinde ÅŸantiyeye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
Londra'nÄ±n kalbi durdu
Londra'nÄ±n kalbi durdu

Londra'da toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n kalbi olan metrodaki 24 saatlik grev hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Trump siber saldÄ±rÄ±da Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul etti
Trump, siber saldÄ±rÄ±da Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul etti

Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Reince Priebus, "Trump, ABD seÃ§imlerinin hacklenmesinde Rusya'nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸunu kabul ediyor" dedi
Meksika'da benzin protestolarÄ±nda altÄ± Ã¶lÃ¼
Meksika'da benzin protestolarÄ±nda altÄ± Ã¶lÃ¼

Meksika'da benzin fiyatlarÄ±na yapÄ±lan yÃ¼zde 20'lik zammÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan protestolarda 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Endonezya'da nefret sÃ¶ylemli internet siteleri kapatÄ±lacak
Endonezya'da nefret sÃ¶ylemli internet siteleri kapatÄ±lacak

Endonezya'da Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tehdit eden internet siteleri kapatÄ±lacak
Myanmar'da muhaliflere operasyon 7 Ã¶lÃ¼
Myanmar'da muhaliflere operasyon: 7 Ã¶lÃ¼

Myanmar'daki KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu'nun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irildi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda 7 muhalif Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 1000 okul kapalÄ±
Afganistan'da 1000 okul kapalÄ±

TerÃ¶r tehdidi nedeniyle Ã¼lke genelinde bin 5 okulda eÄŸitim verilemiyor
Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi
Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi

Ã–zbekistan'da 1 Nisan 2017'den itibaren 27 Ã¼lkeye vize muafiyeti Ã¶ngÃ¶ren plan 4 yÄ±l sonrasÄ±na ertelendi.
Brezilya'da hapishane isyanlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Brezilya'da hapishane isyanlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Brezilya'da son 9 gÃ¼nde Ã§Ä±kan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hapishane isyanÄ±nda 4 tutuklu Ã¶ldÃ¼
Esad dan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klama
Esadâ€™dan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BeÅŸar Esad, Kazakistan'Ä±n Astana kentinde yapÄ±lmasÄ± planlanan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±

Ã‡in'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Trump, Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ± reddederse halkÄ±mÄ±z devletinden intikam isteyecektir" denildi

Haberler

Ä°ngiliz barÄ±ÅŸ merkezi Orta Asya'yÄ± gÃ¼venli buldu
Ä°ngiliz barÄ±ÅŸ merkezi Orta Asya'yÄ± gÃ¼venli buldu

PKK yandaÅŸlarÄ± Londra'da camiye saldÄ±rdÄ±
PKK yandaÅŸlarÄ± Londra'da camiye saldÄ±rdÄ±

Londra'da bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da bir Ã¶lÃ¼
Londra'da bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da bir Ã¶lÃ¼

ABD'li Prof.'dan Ermenistan aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'li Prof 'dan Ermenistan aÃ§Ä±klamasÄ±

Londra Belediye BaÅŸkanÄ± AB'den ayrÄ±lma taraftarÄ±
Londra Belediye BaÅŸkanÄ± AB'den ayrÄ±lma taraftarÄ±

Londra Metrosu'nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±
Londra Metrosu'nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±

ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°ngiltere'de dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°ngiltere'de dÃ¼ÅŸtÃ¼

'Kara para aklama'nÄ±n merkezi Londra
Kara para aklama'nÄ±n merkezi Londra






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 