Londra'nÄ±n kalbi durdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da, gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 4 milyon kiÅŸinin yolculuk yaptÄ±ÄŸÄ± metro hatlarÄ±nda gÃ¶revli personelin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 24 saatlik grev hayatÄ± olumsuz etkiliyor.
Londra metrosu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, istasyonlardaki bilet giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ± ve iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmalara tepki gÃ¶stermek iÃ§in 24 saatlik grevlerine dÃ¼n akÅŸam yerel saatle 18.00'de baÅŸladÄ±. Metro Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi nedeniyle tÃ¼m metro hatlarÄ±nda aksamalar yaÅŸanÄ±rken Ã¶zellikle merkez semtlerdeki birÃ§ok metro istasyonunun kapalÄ± olmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden diÄŸer istasyonlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸtu.
Demiryolu, Deniz ve UlaÅŸÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Ulusal SendikasÄ± (RMT) ile MaaÅŸlÄ± UlaÅŸÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± BirliÄŸinin (TSSA) destek verdiÄŸi grevin tÃ¼m hatlarÄ± olumsuz etkilemesiyle LondralÄ±lar, evlerinden iÅŸ yerlerine gitmek iÃ§in sabah erken saatlerde metro dÄ±ÅŸÄ±ndaki alternatif ulaÅŸÄ±m yollarÄ±na yÃ¶neldi.
Alternatif ulaÅŸÄ±m yolu olarak otobÃ¼s, bisiklet ve nehir taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelen baÅŸkentlilerden bazÄ±larÄ± iÅŸ yerlerine yÃ¼rÃ¼yerek gitmek zorunda kaldÄ±. Milyonlarca kiÅŸiyi etkileyen grev sÃ¼resince ulaÅŸÄ±mÄ±n aksamamasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 100 ek otobÃ¼s seferi konuldu. Grev sebebiyle yollara dÃ¶kÃ¼len LondralÄ±lar, otobÃ¼s duraklarÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸtururken, baÅŸkentin yollarÄ±nda da yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dikkati Ã§ekti. BazÄ± metro istasyonlarÄ±ndaki kalabalÄ±k nedeniyle istasyonlar boÅŸaltÄ±ldÄ±.
Londra UlaÅŸÄ±m Kurumu (TFL), istasyonlardaki bilet giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ± ve reform planlarÄ±yla ilgili sendikalarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam etmek istediÄŸini ifade etse de planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmedeki Ä±srarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kurum, kesintilerle yÄ±llÄ±k 50 milyon sterlin tasarrufta bulunmayÄ± hedefliyor.
Sendikalar da TFL'nin planlarÄ± Ã§erÃ§evesinde 800'den fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸini kaybettiÄŸini vurgulayarak planlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak Ã¼zere gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼receklerini bildiriyor. Sendikalar Ã¶zellikle TFL'nin reform planlarÄ±nÄ±n, metro gÃ¼venliÄŸi standartlarÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lke ekonomisindeki bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± gidermek iÃ§in kamu sektÃ¶rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda kesintilere gidiyor. Kesintiler iÅŸten Ã§Ä±karmalarÄ± da beraberinde getiriyor.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± metroyla saÄŸlÄ±yor. Grevin akÅŸam son bulmasÄ±yla metro ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yarÄ±n normale dÃ¶nmesi bekleniyor.
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