13:05, 09 Ocak 2017 Pazartesi

KeÅŸmir'de ÅŸantiyeye saldÄ±rÄ±: 3 Ã¶lÃ¼





Cammu KeÅŸmir'deki Battal bÃ¶lgesinde ÅŸantiyeye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistanâ€™Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¼Ã§ kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bir kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hindistan polis yetkilileri, Cammu KeÅŸmir'de sÄ±nÄ±ra yakÄ±n Battal bÃ¶lgesindeki yol ÅŸantiyesi alanÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¼Ã§ iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Yetkililer, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yaralanan bir iÅŸÃ§inin hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947 yÄ±lÄ±ndan bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.

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