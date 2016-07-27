13:10, 09 Ocak 2017 Pazartesi

KHK ile 1 milyon gurbetÃ§iye oy kullanma imkanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 680 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ve adres deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmamasÄ± nedeniyle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in yapÄ±lmasÄ± planlanan referandumda oy kullanamayacak yaklaÅŸÄ±k 1 milyon seÃ§menin oy kullanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun'un geÃ§ici maddesinde yer alan "31/12/2016 son tarih olmak Ã¼zere milletvekili genel seÃ§imi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ve halk oylamalarÄ±nda 298 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanunun 35'inci maddesindeki hÃ¼kÃ¼mlerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±nmaksÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± esas alÄ±narak veya mevcut bilgilerle Yurt DÄ±ÅŸÄ± SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ oluÅŸturulabilir." hÃ¼kmÃ¼ gereÄŸince 31 AralÄ±k 2016 tarihinden sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ve adres deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmayan 1 milyon seÃ§men oy kullanamaz duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Resmi Gazete'de 6 Ocak'ta yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK ile 5490 sayÄ±lÄ± NÃ¼fus Hizmetleri Kanununun 49'uncu maddesinin mÃ¼lga Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ fÄ±krasÄ± "YerleÅŸim yeri adresi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n adres kayÄ±tlarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¼lkede kullanÄ±lan adres verilerine veya o Ã¼lke ve baÄŸlÄ± olduÄŸu temsilcilik bilgisine gÃ¶re tutulur." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ancak oy kullanamayacak durumda olan 1 milyon seÃ§men, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lmasÄ± planlanan referandumda oy kullanabilecek.

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