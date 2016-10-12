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13:18, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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TBMM Ã¶nÃ¼nde polis mÃ¼dahalesi
TBMM Ã¶nÃ¼nde polis mÃ¼dahalesi

TBMM Ã¶nÃ¼nde anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini protesto eden, CHP'li vekillerin de olduÄŸu gruba polis mÃ¼dahale etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP'li milletvekillerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, STK Ã¼yeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup, Meclis Dikmen KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri protesto etmek Ã¼zere toplanmak isteyince Ã§evik kuvvet ekipleri, gruba biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti



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