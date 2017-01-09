13:17, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±.

3 GÃœN SÃœRECEK

KÄ±brÄ±slÄ± liderler, BM Cenevre Ofisi Genel DirektÃ¶rÃ¼ Michael Moller ile BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan liderler 3 gÃ¼n sÃ¼recek mÃ¼zakerelere geÃ§ti. MÃ¼zakerelerin ilk gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼lkiyet, ardÄ±ndan yÃ¶netim ve gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ± ele alÄ±nacak. GÃ¼venlik ve garantilerle ilgili de fikir teatisinde bulunulacak.

MÃ¼zakerelerde, taraflarÄ±n 11 Ocak'ta kendi haritalarÄ±nÄ± sunmasÄ± bekleniyor. MÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan 12 Ocak'ta, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltereâ€™nin de katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferans dÃ¼zenlenecek. Konferansa BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri ile gerekli gÃ¶rÃ¼lmesi halinde diÄŸer ilgili taraflarÄ±n temsilcilerinin de katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Liderler, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda dÃ¼zenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardÄ±ndan 1 AralÄ±kâ€™ta adada bir araya gelerek mÃ¼zakerelere devam ve ocak ayÄ±nda KÄ±brÄ±s ile ilgili uluslararasÄ± bir konferans gerÃ§ekleÅŸtirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

KIBRIS MÃœZAKERELERÄ° 6 TEMEL BAÅžLIKTAN OLUÅžUYOR

KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakereler, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, Ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, MÃ¼lkiyet, YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±, Toprak ile GÃ¼venlik ve Garantiler olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor.