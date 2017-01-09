DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi
KÄ±brÄ±s
13:17, 09 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BM gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±.

3 GÃœN SÃœRECEK

KÄ±brÄ±slÄ± liderler, BM Cenevre Ofisi Genel DirektÃ¶rÃ¼ Michael Moller ile BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan liderler 3 gÃ¼n sÃ¼recek mÃ¼zakerelere geÃ§ti. MÃ¼zakerelerin ilk gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼lkiyet, ardÄ±ndan yÃ¶netim ve gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ± ele alÄ±nacak. GÃ¼venlik ve garantilerle ilgili de fikir teatisinde bulunulacak.

MÃ¼zakerelerde, taraflarÄ±n 11 Ocak'ta kendi haritalarÄ±nÄ± sunmasÄ± bekleniyor. MÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan 12 Ocak'ta, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltereâ€™nin de katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferans dÃ¼zenlenecek. Konferansa BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri ile gerekli gÃ¶rÃ¼lmesi halinde diÄŸer ilgili taraflarÄ±n temsilcilerinin de katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Liderler, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda dÃ¼zenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardÄ±ndan 1 AralÄ±kâ€™ta adada bir araya gelerek mÃ¼zakerelere devam ve ocak ayÄ±nda KÄ±brÄ±s ile ilgili uluslararasÄ± bir konferans gerÃ§ekleÅŸtirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

KIBRIS MÃœZAKERELERÄ° 6 TEMEL BAÅžLIKTAN OLUÅžUYOR

KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakereler, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, Ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, MÃ¼lkiyet, YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±, Toprak ile GÃ¼venlik ve Garantiler olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor.



Ä°lgili Konular cenevre kÄ±brÄ±s
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

KÄ±brÄ±s Haberleri
Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± 8 Ã¶lÃ¼
Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±: 8 Ã¶lÃ¼

Ãœlkenin Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrÄ± canlÄ± bomba eyleminde en az 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red

Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi
Myanmar'da fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶yÃ¼ bastÄ± 5 Ã¶lÃ¼
Myanmar'da fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶yÃ¼ bastÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne inen filler 5 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BM gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±
KeÅŸmir'de ÅŸantiyeye saldÄ±rÄ± 3 Ã¶lÃ¼
KeÅŸmir'de ÅŸantiyeye saldÄ±rÄ±: 3 Ã¶lÃ¼

Cammu KeÅŸmir'deki Battal bÃ¶lgesinde ÅŸantiyeye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
Londra'nÄ±n kalbi durdu
Londra'nÄ±n kalbi durdu

Londra'da toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n kalbi olan metrodaki 24 saatlik grev hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Trump siber saldÄ±rÄ±da Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul etti
Trump, siber saldÄ±rÄ±da Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul etti

Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Reince Priebus, "Trump, ABD seÃ§imlerinin hacklenmesinde Rusya'nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸunu kabul ediyor" dedi
Meksika'da benzin protestolarÄ±nda altÄ± Ã¶lÃ¼
Meksika'da benzin protestolarÄ±nda altÄ± Ã¶lÃ¼

Meksika'da benzin fiyatlarÄ±na yapÄ±lan yÃ¼zde 20'lik zammÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan protestolarda 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Endonezya'da nefret sÃ¶ylemli internet siteleri kapatÄ±lacak
Endonezya'da nefret sÃ¶ylemli internet siteleri kapatÄ±lacak

Endonezya'da Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tehdit eden internet siteleri kapatÄ±lacak
Myanmar'da muhaliflere operasyon 7 Ã¶lÃ¼
Myanmar'da muhaliflere operasyon: 7 Ã¶lÃ¼

Myanmar'daki KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu'nun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irildi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda 7 muhalif Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 1000 okul kapalÄ±
Afganistan'da 1000 okul kapalÄ±

TerÃ¶r tehdidi nedeniyle Ã¼lke genelinde bin 5 okulda eÄŸitim verilemiyor
Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi
Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi

Ã–zbekistan'da 1 Nisan 2017'den itibaren 27 Ã¼lkeye vize muafiyeti Ã¶ngÃ¶ren plan 4 yÄ±l sonrasÄ±na ertelendi.
Brezilya'da hapishane isyanlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Brezilya'da hapishane isyanlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Brezilya'da son 9 gÃ¼nde Ã§Ä±kan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hapishane isyanÄ±nda 4 tutuklu Ã¶ldÃ¼
Esad dan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klama
Esadâ€™dan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BeÅŸar Esad, Kazakistan'Ä±n Astana kentinde yapÄ±lmasÄ± planlanan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±

Ã‡in'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Trump, Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ± reddederse halkÄ±mÄ±z devletinden intikam isteyecektir" denildi

Haberler

Ã–lÃ¼mcÃ¼l robotlar BM kÄ±skacÄ±nda | FOTO
Ã–lÃ¼mcÃ¼l robotlar BM kÄ±skacÄ±nda FOTO

Cenevreâ€™de â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de Demokrasi Darbeden Daha GÃ¼Ã§lÃ¼â€™ paneli
Cenevre de TÃ¼rkiye de Demokrasi Darbeden Daha GÃ¼Ã§lÃ¼ paneli

Cenevre HavaalanÄ± Ã§evresinde alarm
Cenevre HavaalanÄ± Ã§evresinde alarm

Cenevre â€˜Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±â€™ anÄ±tÄ±nÄ± onayladÄ±
Cenevre Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tÄ±nÄ± onayladÄ±

Cenevreâ€™de elektrik kesintisi hayatÄ± felÃ§ etti
Cenevre de elektrik kesintisi hayatÄ± felÃ§ etti

Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±
Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±

Muhalifler Cenevre'ye gelmeye baÅŸladÄ±
Muhalifler Cenevre'ye gelmeye baÅŸladÄ±

Cenevre'de 'Suriye'ye insani yardÄ±m' toplantÄ±sÄ±
Cenevre'de 'Suriye'ye insani yardÄ±m' toplantÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 