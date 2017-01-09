13:30, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Myanmar'da fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶yÃ¼ bastÄ±: 5 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne inen filler 5 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletinde kÃ¶ye inen fillerin 5 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, Åžan eyaletinin Mong Mate ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±ran fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n, 9 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek Ã§ocuk dahil 5 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, birÃ§ok evi yerle bir ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Yetkililerden Swe Thein, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 3'Ã¼nÃ¼n kadÄ±n, birinin Ã§ocuk olduÄŸunu belirtti. Swe Thein, yaÅŸam alanÄ±n darlÄ±ÄŸÄ± ve gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n, filleri, bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±lara ittiÄŸini kaydetti. Ãœlkede ormanlÄ±k alanlarÄ±n yok edildiÄŸi bÃ¶lgede filler, 2010 ila 2016 yÄ±llarÄ±nda insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mekanlara saldÄ±rarak, en az 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu. Myanmar'daki yaklaÅŸÄ±k 3 bin filin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Fil nÃ¼fusundaki azalmasÄ±nÄ±n nedeni olarak ormanlÄ±k alanlarÄ±n yok edilmesi ve fildiÅŸi ticareti iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma gÃ¶steriliyor.

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