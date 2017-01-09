13:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi

SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red





Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SÄ±rbistanâ€™Ä±n farklÄ± yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸayan Skenderaj Belediyesiâ€™nden 146 SÄ±rp, 1999 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Kosova savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerine verilen zarar iÃ§in Skenderaj Belediyesi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GeÃ§ici YÃ¶netim Misyonu UNMÄ°K ve Kosova gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ KFORâ€™a dava aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan davada hÃ¼kÃ¼metten 500 milyon tazminat talebinde bulunuldu. DeviÃ§i ManastÄ±rÄ± da 2014 Mart olaylarÄ±nda kundaklanan manastÄ±r iÃ§in 1 milyon Avro tazminat istedi. MitroviÃ§a Temel Mahkemesi Skenderaj Sorumlusu Hajrullah AruÃ§i, SÄ±rplarÄ±n MitroviÃ§a Temyiz Mahkemesine baÅŸvurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Skenderaj Belediye Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten AruÃ§i, Temyiz Mahkemesiâ€™nin de SÄ±rplarÄ±n bu istemlerini reddettiÄŸini bildirdi.

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