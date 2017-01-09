DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:53, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Balkanlar
13:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red

Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistanâ€™Ä±n farklÄ± yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸayan Skenderaj Belediyesiâ€™nden 146 SÄ±rp, 1999 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Kosova savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerine verilen zarar iÃ§in Skenderaj Belediyesi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GeÃ§ici YÃ¶netim Misyonu UNMÄ°K ve Kosova gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ KFORâ€™a dava aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan davada hÃ¼kÃ¼metten 500 milyon tazminat talebinde bulunuldu.

DeviÃ§i ManastÄ±rÄ± da 2014 Mart olaylarÄ±nda kundaklanan manastÄ±r iÃ§in 1 milyon Avro tazminat istedi.

MitroviÃ§a Temel Mahkemesi Skenderaj Sorumlusu Hajrullah AruÃ§i, SÄ±rplarÄ±n MitroviÃ§a Temyiz Mahkemesine baÅŸvurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Skenderaj Belediye Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten AruÃ§i, Temyiz Mahkemesiâ€™nin de SÄ±rplarÄ±n bu istemlerini reddettiÄŸini bildirdi.



Ä°lgili Konular SÄ±rbistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± 8 Ã¶lÃ¼
Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±: 8 Ã¶lÃ¼

Ãœlkenin Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrÄ± canlÄ± bomba eyleminde en az 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red
SÄ±rplarÄ±n Kosova savaÅŸÄ± tazminatÄ± talebine red

Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi
Myanmar'da fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶yÃ¼ bastÄ± 5 Ã¶lÃ¼
Myanmar'da fil sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶yÃ¼ bastÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne inen filler 5 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±
Cenevre'deki kritik KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BM gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±
KeÅŸmir'de ÅŸantiyeye saldÄ±rÄ± 3 Ã¶lÃ¼
KeÅŸmir'de ÅŸantiyeye saldÄ±rÄ±: 3 Ã¶lÃ¼

Cammu KeÅŸmir'deki Battal bÃ¶lgesinde ÅŸantiyeye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
Londra'nÄ±n kalbi durdu
Londra'nÄ±n kalbi durdu

Londra'da toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n kalbi olan metrodaki 24 saatlik grev hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Trump siber saldÄ±rÄ±da Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul etti
Trump, siber saldÄ±rÄ±da Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul etti

Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Reince Priebus, "Trump, ABD seÃ§imlerinin hacklenmesinde Rusya'nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸunu kabul ediyor" dedi
Meksika'da benzin protestolarÄ±nda altÄ± Ã¶lÃ¼
Meksika'da benzin protestolarÄ±nda altÄ± Ã¶lÃ¼

Meksika'da benzin fiyatlarÄ±na yapÄ±lan yÃ¼zde 20'lik zammÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan protestolarda 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Endonezya'da nefret sÃ¶ylemli internet siteleri kapatÄ±lacak
Endonezya'da nefret sÃ¶ylemli internet siteleri kapatÄ±lacak

Endonezya'da Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tehdit eden internet siteleri kapatÄ±lacak
Myanmar'da muhaliflere operasyon 7 Ã¶lÃ¼
Myanmar'da muhaliflere operasyon: 7 Ã¶lÃ¼

Myanmar'daki KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu'nun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irildi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda 7 muhalif Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 1000 okul kapalÄ±
Afganistan'da 1000 okul kapalÄ±

TerÃ¶r tehdidi nedeniyle Ã¼lke genelinde bin 5 okulda eÄŸitim verilemiyor
Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi
Ã–zbekistan 27 Ã¼lkeye vize muafiyetini 2021 yÄ±lÄ±na erteledi

Ã–zbekistan'da 1 Nisan 2017'den itibaren 27 Ã¼lkeye vize muafiyeti Ã¶ngÃ¶ren plan 4 yÄ±l sonrasÄ±na ertelendi.
Brezilya'da hapishane isyanlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Brezilya'da hapishane isyanlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Brezilya'da son 9 gÃ¼nde Ã§Ä±kan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hapishane isyanÄ±nda 4 tutuklu Ã¶ldÃ¼
Esad dan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klama
Esadâ€™dan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BeÅŸar Esad, Kazakistan'Ä±n Astana kentinde yapÄ±lmasÄ± planlanan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±

Ã‡in'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Trump, Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ± reddederse halkÄ±mÄ±z devletinden intikam isteyecektir" denildi

Haberler

Yunanistan'dan SÄ±rbistan'a 'AB' desteÄŸi
Yunanistan'dan SÄ±rbistan'a 'AB' desteÄŸi

Kosova polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne SÄ±rbistan'dan 'uzatmalÄ±' gÃ¶zaltÄ±
Kosova polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne SÄ±rbistan'dan 'uzatmalÄ±' gÃ¶zaltÄ±

SÄ±rp BaÅŸbakan Dodik savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verecek
SÄ±rp BaÅŸbakan Dodik savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verecek

Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÄ±rbistan'da
Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÄ±rbistan'da

Kosova BaÅŸbakanÄ± Edi Rama SÄ±rbistan'a gidiyor
Kosova BaÅŸbakanÄ± Edi Rama SÄ±rbistan'a gidiyor

SÄ±rbistan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu aldÄ±
SÄ±rbistan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu aldÄ±

SÄ±rbistan'daki Gaziler MezarlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rÄ±
SÄ±rbistan'daki Gaziler MezarlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rÄ±

Novi Pazar'da BoÅŸnaklardan protesto
Novi Pazar'da BoÅŸnaklardan protesto






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 