GÃ¼ncelleme: 14:10, 09 Ocak 2017 Pazartesi

CHP TBMM Grubu basÄ±na kapalÄ± toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP TBMM Grubu, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±, iki saat sÃ¼rdÃ¼.

ToplantÄ±da milletvekillerinin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirme ve Ã¶nerilerde bulunduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, toplantÄ± sonrasÄ±nda AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, teklifin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde gruplarÄ± adÄ±na Antalya Milletvekili ve Eski Genel BaÅŸkan Deniz Baykal'Ä±n konuÅŸma yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AK Parti Grubu adÄ±na Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸini aktaran Ã–zel, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"BaÅŸbakanÄ±n konuÅŸmasÄ±, 'BaÅŸbakan teklife sahip Ã§Ä±kÄ±yor' diye ifade ediliyor. GerÃ§ekten de bÃ¶yle bir ÅŸeye ihtiyaÃ§ var. DÃ¼nyanÄ±n, demokrasi tarihinin gÃ¶rmediÄŸi bir Ã§eliÅŸki ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BaÅŸbakan Ã§Ä±kacak ve diyecek ki, 'Bu teklifi kabul edin, benim gÃ¶revim ortadan kalksÄ±n, ben yok olayÄ±m.' Ve BaÅŸbakanÄ±n grubunu ikna etmesi lazÄ±m. Diyecek ki, 'ArkadaÅŸlar teklife oy verin, bu Meclisin bir Ã¶nemi kalmasÄ±n.' Kendi kendini ortadan kaldÄ±rmayÄ± teklif eden bir baÅŸbakan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. YapÄ±lan iÅŸ kendine ve grubuna saygÄ±sÄ± olmayan, yok hÃ¼kmÃ¼nde gÃ¶ren bir baÅŸbakanÄ±n TÃ¼rkiye'ye 'Ben buna inanÄ±yorum, siz de inanÄ±n' diyeceÄŸi ibretlik bir konuÅŸmayÄ± izleyeceÄŸiz."

"KONUÅžMALARDA SÃœRE SINIRLAMASI OLMASIN"

Ã–zel, teklifin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gruplar adÄ±na konuÅŸmalarÄ±n 20 dakika ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmasÄ±na da deÄŸinerek, "AKP, 'Bu rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin bÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼zerinde BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶ylecek sÃ¶zÃ¼ 20 dakikadÄ±r' diyorsa buna da sÃ¶ylenecek bir ÅŸey yok. Ama biz bÃ¶ylesine bir durumda sÃ¼re sÄ±nÄ±rÄ± uygulanmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.

"GÃœÃ‡LÃœ VE NET BÄ°R MUHALEFET YAPACAÄžIZ"

CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n en baÅŸÄ±ndan beri belli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–zel, iÃ§erikli, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve net bir muhalefet yapacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã–zel, oylamalara katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaklarÄ±na iliÅŸkin soruya, "TÃ¼m sÃ¼reÃ§ boyunca pek Ã§ok oylama olacak. O oylamalarda CHP zaten herhangi bir grup kararÄ± alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'oylamaya katÄ±lÄ±n' veya 'katÄ±lmayÄ±n' diye de bir ÅŸey sÃ¶ylemeyecek. Milletvekillerimiz Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k ve Anayasaya uygun olarak oylarÄ±nÄ± kullanacaklar." diye konuÅŸtu.