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14:53, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Politika
GÃ¼ncelleme: 14:25, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu AK Parti'ye geÃ§ti
Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu AK Parti'ye geÃ§ti

Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ã¼ye olmak iÃ§in AK Parti'ye gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã¼yelik iÅŸlemleri iÃ§in AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu geÃ§en haftalarda AKP Genel Merkezi'ne giderek Ã¼ye olacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu, ancak bu ziyaret ertelenmiÅŸti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bugÃ¼n Ã¼ye olmak iÃ§in Ankara'da bulunan AKP Genel Merkezi'ne gitti. BinanÄ±n giriÅŸinde parti yetkilileri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu basÄ±n mensuplarÄ±na selam verdi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun fotoÄŸrafÄ±nÄ± TGRT muhabiri Sultan AkdoÄŸan sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular celal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu
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