14:33, 09 Ocak 2017 Pazartesi

MAZLUMDER'de tepki istifasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Ä°nsan HaklarÄ± ve Mazlumlar Ä°Ã§in DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (MAZLUMDER) Mardin Åžube BaÅŸkanÄ± Seyfettin Baysal, dernekteki gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Baysal, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Genel Merkezin temel hak ve hÃ¼rriyetlerle ilgili ihlali bir insan haklarÄ± ihlali olarak gÃ¶rmeyip, bunu siyasal amaÃ§lÄ± olarak kullanan bir yapÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu.

"MALUM BÄ°R YAPININ SÄ°YASÄ° BÃœROSU HALÄ°NE GELMÄ°ÅžTÄ°R"

MAZLUMDER tarafÄ±ndan son dÃ¶nemde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ± kabul edilemez bulduÄŸunu belirten Baysal, ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Ãœlkemizin topyekun hedef haline geldiÄŸi bu sÃ¼reÃ§te MAZLUMDER Genel Merkezinin siyasi bir bÃ¼ro gibi davranmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmamÄ±zÄ± elbette kimse bizden beklemesin.Â TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine hizmet eden belediyelere kayyum atanmasÄ±nÄ± bir siyasi partinin gÃ¼ndeme getirdiÄŸi asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± dikkate alarak ve araÅŸtÄ±rma yapmadan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine hizmet eden kiÅŸilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kabul edilemez bulan gelen merkezin bu tutumu bunun aÃ§Ä±k bir gÃ¶stergesidir. Genel merkez malum bir yapÄ±nÄ±n siyasi bÃ¼rosu haline gelmiÅŸtir. Bu durumda dernek genel amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak, hak ihlallerini bir siyasi argÃ¼man olarak siyasal iktidara karÅŸÄ± kullanmaktadÄ±r."

BULUNMADIÄžI HEYETÄ°N RAPORUNA Ä°SMÄ° YAZILMIÅž

Baysal, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Cizre Raporu" heyetinde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buna heyetin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda isminin bulunduÄŸunu iddia etti.

Bunun ciddiyetsiz bir durum olduÄŸunu vurgulayan Baysal,Â "Konuyla ilgili itiraz etmeme ve defalarca yÃ¶neticilerle yaptÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere raÄŸmen tarafÄ±ma rapordan ismimin Ã§Ä±karÄ±lmayacaÄŸÄ±, raporla ilgili bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmayacaÄŸÄ± sÃ¶ylenmiÅŸtir. Bu nedenlerle MAZLUMDER Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden ve yÃ¶netiminden istifa ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â