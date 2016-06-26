Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±: 8 Ã¶lÃ¼

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da iki ayrÄ± canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, olaylarda en az 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Nijerya gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde dÃ¼n akÅŸam iki kadÄ±n terÃ¶rist aynÄ± anda Ã¼zerlerindeki bomba dÃ¼zeneÄŸini patlattÄ±.
Åžu ana kadar kimsenin Ã¼stlenmediÄŸi, en az 8 kiÅŸinin oldÃ¼ÄŸÃ¼Â ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±, Boko Haram'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼pheleniliyor. Ã–rgÃ¼t hafta sonu Yobe eyaletindeki bir askeri Ã¼sse saldÄ±rmÄ±ÅŸ, olayda 1'i rÃ¼tbeli olmak Ã¼zere 6 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Uzmanlar, Nijerya ordusunun Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Sambisa ormanÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlar sonucu Boko Haram'Ä±n bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ kaybettiÄŸi ve ayakta kalma mÃ¼cadelesi verdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunuyor.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, lideri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, bugÃ¼ne kadar 17 bine yakÄ±n kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Ã–rgÃ¼t, geÃ§en yÄ±ldan beri eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e de kaydÄ±rdÄ±.
Ãœlkenin Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrÄ± canlÄ± bomba eyleminde en az 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±
Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi
Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne inen filler 5 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in BM gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±
Cammu KeÅŸmir'deki Battal bÃ¶lgesinde ÅŸantiyeye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
Londra'da toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n kalbi olan metrodaki 24 saatlik grev hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Reince Priebus, "Trump, ABD seÃ§imlerinin hacklenmesinde Rusya'nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸunu kabul ediyor" dedi
Meksika'da benzin fiyatlarÄ±na yapÄ±lan yÃ¼zde 20'lik zammÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan protestolarda 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Endonezya'da Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tehdit eden internet siteleri kapatÄ±lacak
Myanmar'daki KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu'nun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irildi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda 7 muhalif Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TerÃ¶r tehdidi nedeniyle Ã¼lke genelinde bin 5 okulda eÄŸitim verilemiyor
Ã–zbekistan'da 1 Nisan 2017'den itibaren 27 Ã¼lkeye vize muafiyeti Ã¶ngÃ¶ren plan 4 yÄ±l sonrasÄ±na ertelendi.
Brezilya'da son 9 gÃ¼nde Ã§Ä±kan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hapishane isyanÄ±nda 4 tutuklu Ã¶ldÃ¼
BeÅŸar Esad, Kazakistan'Ä±n Astana kentinde yapÄ±lmasÄ± planlanan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
Ã‡in'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Trump, Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ± reddederse halkÄ±mÄ±z devletinden intikam isteyecektir" denildi