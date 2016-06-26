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14:53, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Afrika
14:41, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±: 8 Ã¶lÃ¼
Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±: 8 Ã¶lÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Ãœlkenin Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrÄ± canlÄ± bomba eyleminde en az 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da iki ayrÄ± canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, olaylarda en az 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Nijerya gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde dÃ¼n akÅŸam iki kadÄ±n terÃ¶rist aynÄ± anda Ã¼zerlerindeki bomba dÃ¼zeneÄŸini patlattÄ±.

Åžu ana kadar kimsenin Ã¼stlenmediÄŸi, en az 8 kiÅŸinin oldÃ¼ÄŸÃ¼Â ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±, Boko Haram'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼pheleniliyor. Ã–rgÃ¼t hafta sonu Yobe eyaletindeki bir askeri Ã¼sse saldÄ±rmÄ±ÅŸ, olayda 1'i rÃ¼tbeli olmak Ã¼zere 6 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Uzmanlar, Nijerya ordusunun Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Sambisa ormanÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlar sonucu Boko Haram'Ä±n bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ kaybettiÄŸi ve ayakta kalma mÃ¼cadelesi verdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, lideri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, bugÃ¼ne kadar 17 bine yakÄ±n kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Ã–rgÃ¼t, geÃ§en yÄ±ldan beri eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e de kaydÄ±rdÄ±.



Ä°lgili Konular nijerya boko haram
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Nijerya'da canlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±: 8 Ã¶lÃ¼

Ãœlkenin Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrÄ± canlÄ± bomba eyleminde en az 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±
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