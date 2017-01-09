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Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±na en fazla baÅŸvuru Trabzon'dan
Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±na en fazla baÅŸvuru Trabzon'dan

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± projesi kapsamÄ±nda; ilk baÅŸvurunun 14 Mart 2016'dan bugÃ¼ne kadar en yoÄŸun baÅŸvuru Trabzon'dan geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± projesi kapsamÄ±nda; ilk baÅŸvurunun KÄ±rÄ±kkale'den alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 14 Mart 2016 tarihinden bugÃ¼ne kadar en yoÄŸun baÅŸvuru Trabzon'dan oldu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, mÃ¼racaatlar sonucu, 214 bin 655 kart vatandaÅŸlara teslim edildi.

Son bir haftada en yoÄŸun baÅŸvurunun Ä°stanbul'dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, 2 Ocak'tan bu yana 86 bin 894 kiÅŸinin yeni kimlik kartÄ±nÄ± alabilmek iÃ§in baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi. En yoÄŸun baÅŸvuru, 34 bin 607 kiÅŸiyle Ä°stanbul'dan oldu. Ä°stanbul'u 20 bin 962 kiÅŸiyle Ankara izledi. Ä°zmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan ise 9 bin 181 kiÅŸi yeni kimlik kartlarÄ±nÄ± alabilmek iÃ§in baÅŸvuruda bulundu.

14 MART'TAN BU YANA EN FAZLA BAÅžVURU TRABZON'DAN

Ä°lk baÅŸvuru 14 Mart 2016 tarihinde, KÄ±rÄ±kkale'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 14 Mart'tan bugÃ¼ne kadar en yoÄŸun baÅŸvuru ise Trabzon'dan oldu. Mart- Ocak arasÄ± en yoÄŸun baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk 5 il ise Trabzon, KÄ±rÄ±kkale, Ä°stanbul, Erzurum ve Ankara oldu.



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