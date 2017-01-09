Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±na en fazla baÅŸvuru Trabzon'dan

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± projesi kapsamÄ±nda; ilk baÅŸvurunun KÄ±rÄ±kkale'den alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 14 Mart 2016 tarihinden bugÃ¼ne kadar en yoÄŸun baÅŸvuru Trabzon'dan oldu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, mÃ¼racaatlar sonucu, 214 bin 655 kart vatandaÅŸlara teslim edildi.
Son bir haftada en yoÄŸun baÅŸvurunun Ä°stanbul'dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, 2 Ocak'tan bu yana 86 bin 894 kiÅŸinin yeni kimlik kartÄ±nÄ± alabilmek iÃ§in baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi. En yoÄŸun baÅŸvuru, 34 bin 607 kiÅŸiyle Ä°stanbul'dan oldu. Ä°stanbul'u 20 bin 962 kiÅŸiyle Ankara izledi. Ä°zmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan ise 9 bin 181 kiÅŸi yeni kimlik kartlarÄ±nÄ± alabilmek iÃ§in baÅŸvuruda bulundu.
Ä°lk baÅŸvuru 14 Mart 2016 tarihinde, KÄ±rÄ±kkale'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 14 Mart'tan bugÃ¼ne kadar en yoÄŸun baÅŸvuru ise Trabzon'dan oldu. Mart- Ocak arasÄ± en yoÄŸun baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk 5 il ise Trabzon, KÄ±rÄ±kkale, Ä°stanbul, Erzurum ve Ankara oldu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi BaÄŸdat ziyareti sonrasÄ±, "iki Ã¼lke arasÄ±nda petrol ve enerji alanlarÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸeceÄŸi ve bu alanlarda iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§leneceÄŸi" belirtildi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, artan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ara yollardaki tÄ±kanma ve buzlanma nedeniyle kentte salÄ± gÃ¼nÃ¼ de eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle yarÄ±n Ã‡anakkale ve Yalova'da okullar tatil edildi
TBMM'nin toplanmasÄ±nÄ±n hemen sonrasÄ±nda usul tartÄ±ÅŸmalarÄ± sebebiyle gergin anlar yaÅŸandÄ±
Trabzon'un SÃ¼rmene Ä°lÃ§esi Ã‡amburnu mevkiinde Ã§Ä±kan yangÄ±n sonrasÄ± bÃ¶lgede teknik uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemede hasarÄ±n endiÅŸe edilecek boyutta olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ErdoÄŸan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan'Ä±n Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r olarak atanmasÄ±nÄ± tepkiyle karÅŸÄ±ladÄ±
BingÃ¶l'deki operasyonda 7 sÄ±ÄŸÄ±nak ile bir depo imha edildi
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± projesi kapsamÄ±nda; ilk baÅŸvurunun 14 Mart 2016'dan bugÃ¼ne kadar en yoÄŸun baÅŸvuru Trabzon'dan geldi
Ä°nsan HaklarÄ± ve Mazlumlar Ä°Ã§in DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (MAZLUMDER) Mardin Åžube BaÅŸkanÄ± Seyfettin Baysal, dernekteki gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CHP TBMM Grubu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin Meclis Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesinde basÄ±na kapalÄ± toplandÄ±
FETÃ–'ye yÃ¶nelik DiyarbakÄ±r merkezli 4 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan 29 kiÅŸiden 26'sÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rk Hava Kuvvetlerince, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin kuzeyine dÃ¼zenlenen hava operasyonunda, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n barÄ±nma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± 15 hedef imha edildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABDâ€™den iki Ã¶ncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n ve diÄŸer yÃ¶neticilerinin iade edilmesi. Ä°kincisi de PKKâ€™nÄ±n uzantÄ±sÄ± olan YPG ile iÅŸbirliÄŸine son verilmesidir." dedi
TBMM Ã¶nÃ¼nde anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini protesto eden, CHP'li vekillerin de olduÄŸu gruba polis mÃ¼dahale etti