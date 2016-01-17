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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi
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14:53, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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THY tÃ¼m seferlerini durdurdu
THY tÃ¼m seferlerini durdurdu

THY saat 00.00â€™e kadar seferlerini durdurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) saat 00.00â€™e kadar seferlerini durdurdu



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