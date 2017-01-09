15:12, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Hamaney'den Rafsancani iÃ§in tartÄ±ÅŸmalÄ± taziye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸimi Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± ifadeler ikili arasÄ±ndaki soÄŸukluÄŸun gÃ¶stergesi olarak deÄŸerlendirildi.

Hamaney taziye mesajÄ±nda, Ä°ran kamuoyunda ve medyasÄ±nda "Ayetullah" olarak anÄ±lan Rafsancani iÃ§in bir alt ilmi seviye olan "HÃ¼ccetÃ¼l Ä°slam" unvanÄ±nÄ± kullandÄ±.

Ä°ran liderinin, Rafsancani ile 59 yÄ±llÄ±k tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve pek Ã§ok gÃ¶revdeki birlikteliklerinden sÃ¶z ederken "birbirimize karÅŸÄ± sevgimiz" yerine tek taraflÄ± "onun bana karÅŸÄ± derin muhabbeti zarar gÃ¶rmedi" ÅŸeklinde bir ifade kullanmasÄ± da dikkati Ã§ekti.

HayatÄ± boyunca devlet kademelerinde Ã¶nemli gÃ¶revlerde bulunan Rafsancani hakkÄ±nda "hizmetleri" yerine "Ã§abalarÄ±" kelimesini tercih eden Hamaney, usulen taziye mesajlarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± "Allah'tan yÃ¼ksek derecelere ulaÅŸmasÄ±" (Uluvv-i derecat) dileÄŸi yerine "Allah'tan rahmet ve merhamet" dilemekle yetindi.

Hamaney'in mesajÄ±nda yer alan bu ifadeler, Ã¼lkede Ã¶zellikle sosyal medyada tartÄ±ÅŸmaya yol aÃ§tÄ± ve iki eski dost arasÄ±ndaki soÄŸukluÄŸun gÃ¶stergesi olarak deÄŸerlendirildi.

Ä°ran'da DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi (DMTK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten ve 1989-1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda iki dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Rafsancani, dÃ¼n geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Rafsancani'nin cenazesi, yarÄ±n Tahran Ãœniversitesi'ndeki Cuma namazgahÄ±nda dÃ¼zenlenecek resmi tÃ¶renin ardÄ±ndan kentin gÃ¼neyinde bulunan Ayetullah Humeyni'nin tÃ¼rbesinde defnedilecek.