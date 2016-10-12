15:12, 09 Ocak 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 10 Ã¶lÃ¼





MÄ±sÄ±r'da patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ kamyonla yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r Kuzey Sina'da bir polis gÃ¼venlik noktasÄ±na yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yetkililer, saldÄ±rÄ±nÄ±n patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ bir kamyonla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± en az 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 22 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.