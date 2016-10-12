MÄ±sÄ±r'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 10 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r Kuzey Sina'da bir polis gÃ¼venlik noktasÄ±na yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Yetkililer, saldÄ±rÄ±nÄ±n patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ bir kamyonla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± en az 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 22 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Makedonya'da VMRO-DPMNE Genel BaÅŸkanÄ± Gruevski, hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirildi
Fransa'da polis birimlerine 'Ä°slam'a hakaret e-mailleri gÃ¶nderildi
Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin yasaklamasÄ±na raÄŸmen SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Afganistan'da Ã¼st dÃ¼zey sorumlu generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§u sebebiyle 14 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi
Ä°srail Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gazze'nin etrafÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi projesi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ§eye onay verdi
Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumunun 8 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
ABD Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± (USCG) Los Angeles sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgeye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen helikopterin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Los Angeles LimanÄ±'nÄ± tÃ¼m gemi trafiÄŸine kapattÄ±.
ABD'nin Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± MargvelaÅŸvili Rivlin ile bir araya geldi
Afganistan'da Argandab ilÃ§esine saldÄ±ran Taliban 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Suriyelilere daÄŸÄ±tÄ±lan geÃ§ici koruma kimliÄŸibi almak iÃ§in Gaziantep Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, uzun kuyruklar oluÅŸturdu
Ä°ran lideri Hamaney'in, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± ifadeler sosyal medyada tartÄ±ÅŸmaya yol aÃ§tÄ±
MÄ±sÄ±r'da patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ kamyonla yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ãœlkenin Borno eyaletinde meydana gelen iki ayrÄ± canlÄ± bomba eyleminde en az 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±
Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi
Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne inen filler 5 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼