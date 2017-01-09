15:29, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Suriyelilere geÃ§ici koruma kimliÄŸi





Suriyelilere daÄŸÄ±tÄ±lan geÃ§ici koruma kimliÄŸibi almak iÃ§in Gaziantep Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, uzun kuyruklar oluÅŸturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan kentte yaÅŸayan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara "geÃ§ici koruma kimliÄŸi" verilmeye baÅŸlandÄ±. Kent merkezindeki Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼ne erken saatlerde gelen Suriyeliler, geÃ§ici koruma kimliklerini alabilmek iÃ§in uzun kuyruklar oluÅŸturdu. GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± tamamlanan Suriyeliler, kimliklerini almanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±. Suriyeli Åžaban Åžibli, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sabah saat 04.00'ten beri burada kuyrukta bekliyorum. Beklemeye devam ediyoruz. Ä°Ã§eri girebilirsem yeni kimliÄŸimi alacaÄŸÄ±m." dedi.

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