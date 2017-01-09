GÃ¼ncelleme: 15:26, 09 Ocak 2017 Pazartesi

PKK'nÄ±n yedi sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha edildi





BingÃ¶l'deki operasyonda 7 sÄ±ÄŸÄ±nak ile bir depo imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda icra edilen "Åžehit Piyade BinbaÅŸÄ± Turgay Ã‡elik-5 Operasyonu"nda PKK'yaÂ ait 7 sÄ±ÄŸÄ±nak ile bir depo imha edildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 49'uncu Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 31 AralÄ±k 2016-7 Ocak 2017 arasÄ±nda BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen "Åžehit Piyade BinbaÅŸÄ± Turgay Ã‡elik-5 Operasyonu" icra edildi. Operasyonda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len titiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te ait 7 sÄ±ÄŸÄ±nak ile bir depo tespit edildi. Ä°Ã§erisinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nak yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, Ã§ok miktarda muhtelif malzemelerin bulunduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±naklar ile depo imha edildi.

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