15:38, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Afganistan'da Taliban Argandab ilÃ§esine saldÄ±rdÄ±





Afganistan'da Argandab ilÃ§esine saldÄ±ran Taliban 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Taliban Ã¼yeleri, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Zabul vilayetinin Argandab ilÃ§esine saldÄ±rdÄ±. Argandab KaymakamÄ± Barat Han, yÃ¼zlerce Taliban'Ä±n, Argandab'Ä±n merkezindeki polis karakollarÄ±na dÃ¶rt koldan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. SaldÄ±rÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 saat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Han, Ã§atÄ±ÅŸmada 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. Han, militanlarÄ±n kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine bir polis karakolunun kontrolÃ¼ne ele geÃ§irdiÄŸini kaydetti. Takviye birliklerinin bÃ¶lgeye ulaÅŸmasÄ±yla Talaiban grubunun pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Kaymakam Han, Taliban mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine ele geÃ§irdikleri karakoldaki silahlarÄ± alÄ±p kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Han, Ã§atÄ±ÅŸmada Ã§ok sayÄ±da Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak sayÄ±sÄ±nÄ± bilmediÄŸini aktardÄ±. Taliban'dan henÃ¼z saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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