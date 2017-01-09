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15:47, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin GÃ¼rcistan'da
Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin GÃ¼rcistan'da

GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± MargvelaÅŸvili Rivlin ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± Giorgi MargvelaÅŸvili ile bir araya geldi.

Bu sabah Tiflis'e gelen Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin, MargvelaÅŸvili tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±nda resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

TÃ¶renin ardÄ±ndan MargvelaÅŸvili ve Rivlin baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼, daha sonra heyetler arasÄ± toplantÄ±lar dÃ¼zenlendi.

ToplantÄ±larda iki Ã¼lke iliÅŸkileri, GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¼rcistan ile Ä°srail arasÄ±nda savunma ve gÃ¼venlik alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadelenin gÃ¼Ã§lendirilmesi konularÄ± gÃ¼ndeme geldi.

GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± MargvelaÅŸvili, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼neyinde 4 Ä°srail askerlerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an saldÄ±rÄ±dan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getirerek, "Hem terÃ¶r eylemlerine hem de kÃ¼resel DEAÅž sorununa karÅŸÄ± iyi niyetli Ã¼lkeler arasÄ±nda egemenlik ve stratejik Ã§Ä±karlara dayalÄ± iÅŸ birliÄŸinin, terÃ¶r sorununun etkili Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ beraberinde getireceÄŸine inanÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin'in GÃ¼rcistan'Ä± ziyaret etmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren MargvelaÅŸvili, GÃ¼rcÃ¼ ve Yahudi halklarÄ± arasÄ±nda 2 bin 600 yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerin bulunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

MargvelaÅŸvili, iki Ã¼lke arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkilerin de 25 yÄ±llÄ±k bir tarihe sahip olduÄŸunu belirterek, ticaret, ekonomi ve turizm baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ±, GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸine verdiÄŸi somut destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ä°srail tarafÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

Rivlin de DoÄŸu KÃ¼dÃ¼s'Ã¼n gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± iÃ§in "BugÃ¼n genÃ§ erkek ve kadÄ±n kurbanlarÄ±n yasÄ±nÄ± tutuyoruz. TerÃ¶r hiÃ§bir zaman kazanamaz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

GÃ¼rcistan ile Ä°srail arasÄ±nda tarihe dayalÄ± iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek istediklerini dile getiren Rivlin, Tiflis ziyareti Ã§erÃ§evesinde GÃ¼rcistan hakkÄ±nda daha Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrenmeyi arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Rivlin, iki Ã¼lkenin ekonomik iliÅŸkilerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã§ok uygun bir dÃ¶nemde olunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Reuve Rivlin daha sonra GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili ile bir araya geldi. HÃ¼kÃ¼met binasÄ±nda basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan toplantÄ±da KvirikaÅŸvili ve Rivlin'in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri deÄŸerlendirdiÄŸi kaydedildi.

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin, yarÄ±n GÃ¼rcistan Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Ä°rakli Kobakhidze ile bir araya geldikten sonra Tiflis'ten ayrÄ±lacak.



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