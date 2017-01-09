GÃ¼ncelleme: 15:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan: Bu ne menem bir iÅŸtir?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen toplantÄ±da katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap etti.

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin, devlete ve millete yapÄ±lmÄ±ÅŸ ilk ihanet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Fakat hedefleri, uygulayÄ±cÄ±larÄ± ve sonuÃ§larÄ± itibariyle bu darbe giriÅŸimi, en sinsi, en pervasÄ±z, en bÃ¼yÃ¼k ihanettir. 'Himmet, hizmet, diyalog ve eÄŸitim' diyerek, devletimiz iÃ§inde Ã¶rgÃ¼tlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malÄ±nÄ±, mÃ¼lkÃ¼nÃ¼, evlatlarÄ±nÄ± gasp eden bu Ã§ete, tarihimizin en alÃ§ak terÃ¶r eylemini gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir."

"15 TEMMUZ TURNUSOL KAÄžIDI OLDU"

Darbe giriÅŸiminin, hainler ve vatan aÅŸÄ±klarÄ±nÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden ErdoÄŸan, "15 Temmuz, nasÄ±l iÃ§eride hainler ile vatan aÅŸÄ±klarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸsa, dÄ±ÅŸarÄ±da da aynÄ± gÃ¶revi icra etti. Bu hadise, dostlarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimiz iÃ§in de turnusol kaÄŸÄ±dÄ± oldu. Bunu Ã§ok aÃ§Ä±k, net gÃ¶rdÃ¼k." dedi.

"MÃœCADELEDE ASLA REHAVETE KAPILMAYACAÄžIZ"

FETÃ– ile mÃ¼cadelenin sÃ¼receÄŸini bildiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sinsi bir kanser hÃ¼cresi gibi iÃ§imizde bÃ¼yÃ¼yen, son 25 yÄ±ldÄ±r dÃ¼nyayÄ± bir ahtapot gibi saran bÃ¶yle bir Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadele muhakkak kolay deÄŸildir. Bu mÃ¼cadele, uzun zaman ve mesai alacaktÄ±r ama biz asla pes etmeyecek, rehavete kapÄ±lmayacaÄŸÄ±z."

"DOST' DEMEYE DÄ°LÄ°M VARMIYOR"

Masumlardan esirgenen sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na verildiÄŸine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "SÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±, Suriyeli masumlardan, ArakanlÄ± mazlumlardan, AfganistanlÄ±, AfrikalÄ± gariplerden esirgenirken Fetocu ve PKK'lÄ± terÃ¶ristlere altÄ±n tepside sunuluyor. CanÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in bir tas Ã§orba iÃ§in kapÄ±larÄ±na gelenleri kovanlar, darbecilere ve azÄ±lÄ± terÃ¶ristlere sahip Ã§Ä±kmaktadÄ±r. 'Dost' demeye dilim varmÄ±yor ama en azÄ±ndan mÃ¼ttefik bildiÄŸimiz Ã¼lkelere yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda elbette Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. BakÄ±yorsunuz ÅŸu anda Ã¼lkemizde kara listede olup kaÃ§an Feto TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensubu, Amerika'da bir Ã¼niversiteye rektÃ¶r olarak atanabiliyor. Bu ne menem iÅŸtir, bu nasÄ±l bir ÅŸeydir? "

"FETÃ–'NÃœN MANÄ°PÃœLASYONLARINA KARÅžI MÃœTEYAKKIZ OLACAÄžIZ"

FETÃ–'nÃ¼n sÃ¼rece mÃ¼dahalesine karÅŸÄ± tetikte olunacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "FETÃ–'nÃ¼n manipÃ¼lasyonlarÄ±na ve sÃ¼reci sulandÄ±rma Ã§abalarÄ±na karÅŸÄ± daima mÃ¼teyakkÄ±z olacaÄŸÄ±z. Adalet terazisine halel getirmeden, sapla samanÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmadan, masumla suÃ§luyu iyi ayÄ±rt ederek mÃ¼cadelemizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"HAMDOLSUN BAÅžARAMADILAR"

TÃ¼rkiye'nin, bir yandan FETÃ– ile cebelleÅŸirken diÄŸer yandan da bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tle, DEAÅž'la ve DHKP-C ile mÃ¼cadele ettiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin amacÄ±, Ã¼lkemizi inanÃ§ ve etnik kÃ¶ken Ã¼zerinden bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n iÃ§ine Ã§ekmektir. Toplumumuzun farklÄ± kesimlerini hedef aldÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±larla bu Ã¶rgÃ¼tler, Suriye ve Irak'taki ateÅŸi Ã¼lkemize taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Misafirlerimizi hunharca katlederek Ã¼lkemizi bilhassa turizm yÃ¶nÃ¼nden yaralamak istiyorlar. TÃ¼m gayretlerine raÄŸmen, tÃ¼m pervasÄ±zlÄ±klarÄ±na raÄŸmen, medya, siyaset, akademi iÃ§indeki bazÄ± kendini bilmezlerden aldÄ±klarÄ± aÃ§Ä±k desteÄŸe raÄŸmen hamdolsun ÅŸimdiye kadar bunu baÅŸaramadÄ±lar."

"YABANCI KARÅžITLIÄžINI Ã–NCELÄ°KLÄ° GÃœNDEME ALMIÅž BULUNUYORUZ"

Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve yabancÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanlar iÃ§in gÃ¼venlik tehdidi haline geldiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan insanÄ±mÄ±z iÃ§in ciddi bir gÃ¼venlik tehdidine dÃ¶nÃ¼ÅŸen 'Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±' ve 'yabancÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±' konularÄ±nÄ± artÄ±k devletimizin Ã¶ncelikli gÃ¼ndemine almÄ±ÅŸ bulunuyoruz." dedi.

"MÃœTTEFÄ°KLERÄ°MÄ°ZÄ°N SINIFTA KALDI"

TÃ¼rkiye'nin, milli gÃ¼venliÄŸini ilgilendiren konularda masada ve sahada olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Son dÃ¶nemde DEAÅž ile mÃ¼cadele konusunda, maalesef mÃ¼ttefiklerimizin ve koalisyon odaklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±fta kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmek istiyorum. GÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca bir terÃ¶r koridorunun veya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yuvalandÄ±ÄŸÄ± kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgelerin oluÅŸmasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz. Milli gÃ¼venliÄŸimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceÄŸiz. Ã–te yandan, Irak'taki geliÅŸmelere de kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±k, kalmÄ±yoruz ve kalmayacaÄŸÄ±z."

"SURÄ°YE'DE BARIÅžIN SAÄžLANMASI NOKTASINDA UMUT BELÄ°RDÄ°"

Rusya ve Ä°ran'la Moskova'da dÃ¼zenlenen toplantÄ± ve diÄŸer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle Astana sÃ¼recinin zemininin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Åžu an devam eden ateÅŸkes, kÄ±rÄ±lgan olmasÄ±na, pek Ã§ok ihlallerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, Ã§ok Ã¶nemli bir fÄ±rsat penceresidir. Uzun bir dÃ¶nemden sonra Suriye'de siyasi sÃ¼reÃ§ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± noktasÄ±nda bir umut belirmiÅŸtir. Bunun heba edilmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."

"AKTÄ°F Ã‡ABA GÃ–STERMELÄ°YÄ°Z"

ErdoÄŸan, dÄ±ÅŸ politika Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "DÄ±ÅŸ politikamÄ±zÄ± dar, kurumsal ve ideolojik kalÄ±plara, 'bekle gÃ¶r'lere, 'acaba kim ne der', bunlara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliÄŸi hedefleyen, giriÅŸimci ve vicdani diplomasi anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeliyiz. 'Ã–nce tedbir sonra tevekkÃ¼l' diyerek Ã¶nlem almalÄ±, devrede kalmalÄ±, aktif Ã§aba gÃ¶stermeliyiz." dedi.