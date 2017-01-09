SÃ¼rmene'den iyi haber geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Trabzon'un SÃ¼rmene Ä°lÃ§esi'nde, dÃ¼nyada sarÄ± Ã§am ormanlarÄ±nÄ±n deniz seviyesine inebildiÄŸi iki nadir alandan biri olan Ã‡amburnu mevkiinde Ã§Ä±kan yangÄ±n sonrasÄ± bÃ¶lgede teknik uzmanlar tarafÄ±ndan inceleme yapÄ±ldÄ±.
YangÄ±nÄ±n orman iÃ§indeki Ã§alÄ±lÄ±k Ã¶rtÃ¼ alanÄ±nda etkili olduÄŸu ve kabuklarÄ± yanan boylu sarÄ± Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±na kalÄ±cÄ± bir zarar vermediÄŸi belirlendi.Trabzon Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Karadeniz Teknik Ãœniversitesi (KTÃœ) ve TÃ¼rkiye Orman DerneÄŸi Ã¼yelerinden oluÅŸan teknik ekip Ã‡amburnu mevkiinde incelemelerde bulundu. Orman MÃ¼hendislerinden oluÅŸan heyetin incelemesinde, 5.1 hektarÄ± Tabiat ParkÄ± olan 100 hektarlÄ±k sarÄ± Ã§am ormanÄ±ndaki yangÄ±nÄ±n 25 hektarlÄ±k alanda etkili olduÄŸu belirlendi. YangÄ±nÄ±n orman iÃ§indeki Ã§alÄ±lÄ±k Ã¶rtÃ¼ alanÄ±nda etkili olduÄŸu ve kabuklarÄ± yanan boylu sarÄ± Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±na kalÄ±cÄ± bir zarar vermediÄŸi ve aÄŸaÃ§larÄ±n canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruduÄŸu saptandÄ±.
"ENDÄ°ÅžE EDECEK BOYUT YOK"
Heyette yer alan TÃ¼rkiye OrmancÄ±lar DerneÄŸi Trabzon Temsilcisi Karadeniz Teknik Ãœniversitesi (KTÃœ) Orman FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Prof. Dr. CantÃ¼rk GÃ¼mÃ¼ÅŸ, sarÄ± Ã§amlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu belirterek, "Bir Ã¶rtÃ¼ yangÄ±nÄ± ÅŸeklinde geliÅŸmiÅŸ. Ã–rtÃ¼ yangÄ±nÄ± rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle alana biraz zarar vermiÅŸ. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren alanÄ±n yeniden yemyeÅŸil hale geleceÄŸini deÄŸerlendiriyoruz. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de endiÅŸe edecek bir boyut yok. AÄŸaÃ§ kabuklarÄ±nda hafif yanÄ±klar var. Esas aÄŸacÄ±n su alÄ±ÅŸ veriÅŸini ve canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturan kÄ±smÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Mart ayÄ±ndan itibaren aÄŸaÃ§lar canlanacak ve yemyeÅŸil olacak" dedi. CantÃ¼rk, kamuoyunda alanÄ±n farklÄ± alanlar iÃ§in kullanÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylentilerinin yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bunun doÄŸru bir deÄŸerlendirme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Yanan alan orman kanununa gÃ¶re hemen muhafaza altÄ±na alÄ±nÄ±r. Muhafaza ormanÄ± ilan edilir ve kimse buraya dokunamaz. BaÅŸka bir amaÃ§la kullanmak istiyorsanÄ±z yakmak en son dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lecek formÃ¼l olur" ifadelerini kullandÄ±.
DRONE Ä°LE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°
Ã‡amburnu ormanÄ±nÄ± drone ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡amburnu ormanÄ± iÃ§erisinde yeÅŸil Ã¶rtÃ¼nÃ¼n yangÄ±n nedeniyle simsiyah hale geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi BaÄŸdat ziyareti sonrasÄ±, "iki Ã¼lke arasÄ±nda petrol ve enerji alanlarÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸeceÄŸi ve bu alanlarda iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§leneceÄŸi" belirtildi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, artan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ara yollardaki tÄ±kanma ve buzlanma nedeniyle kentte salÄ± gÃ¼nÃ¼ de eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
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