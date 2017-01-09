16:01, 09 Ocak 2017 Pazartesi

ABD'den Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi





ABD'nin Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD, telsiz irtibatÄ± ve bir helikopterden atÄ±lan dumana raÄŸmen kendilerine yaklaÅŸan Ä°ran donanmasÄ±na ait dÃ¶rt gemiye uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±. Reuters tarafÄ±ndan verilen haber ABD'li yetkililere dayandÄ±rÄ±ldÄ±.

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