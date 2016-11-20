16:20, 09 Ocak 2017 Pazartesi

TBMM oturumu tartÄ±ÅŸmalÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, usul tartÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Genel Kurul, TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, gÃ¼ndeme geÃ§ilmeden, gÃ¼ndem dÄ±ÅŸÄ± sÃ¶z verilmemesini eleÅŸtirdi.

TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, gÃ¼ndem dÄ±ÅŸÄ± konuÅŸmalarla ilgili takdir hakkÄ±nÄ±n Meclisi yÃ¶neten baÅŸkanda olduÄŸunu, Meclisin rutin Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nleri dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in bu taleplerin deÄŸerlendirilmediÄŸini, ancak 15 kiÅŸiye yerinden sÃ¶z vereceÄŸini belirtti.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, bunun Ã¼zerinde usul tartÄ±ÅŸmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi.

AÃ§Ä±lan usul tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine sÃ¶z alan AK Parti Grup BaÅŸkanvekili BÃ¼lent Turan, bugÃ¼n Cumhuriyet tarihinin en Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden birine baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"18 MADDENÄ°N MÄ°LLETE GÄ°TMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N VAR GÃœCÃœMÃœZLE Ã‡ALIÅžACAÄžIZ"

TBMM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶re bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Turan, "Biz sakiniz. SaÄŸduyuyu elden bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. 18 maddenin millete gitmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

GeÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k uygulamalara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri zamanÄ±nda gÃ¼ndem dÄ±ÅŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n verilmediÄŸinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸini aktaran Turan, "TÃ¼m bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler milletin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lÄ±yor. 18 maddelik teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri bitip arkaya dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda mahÃ§up olacaÄŸÄ±mÄ±z fotoÄŸraflar vermemek lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, AK Parti'nin 2012'ye kadar bÃ¼tÃ¼n belgelerinde, programÄ±nda, tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde parlamenter sistem vurgusu ve parlamenter sisteme Ã¶vgÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "10 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan baÅŸÄ±nÄ±za taÅŸ mÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ parlamentonun dibine dinamit koymak istiyorsunuz?" ifadesini kullandÄ±.

Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸe uyulmasÄ± gerektiÄŸini, aksi bir duruma karÅŸÄ± Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k'ten aldÄ±klarÄ± imkanlarÄ± kullanacaklarÄ±nÄ± dile getiren Altay, "Kimse Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k'te yazÄ±lana raÄŸmen Mecliste iÅŸ tutmaya kalkmasÄ±n. SonuÃ§larÄ± kamu vicdanÄ± incitir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Altay, "Meclis bombalanÄ±rken parlamenter demokratik sisteme vurgu yapÄ±lÄ±yorken ÅŸimdi 'biz bundan caydÄ±k' diyorlarsa, Ã§Ä±kÄ±p dÃ¼rÃ¼stÃ§e, ahlaklÄ± ÅŸekilde bunun gerekÃ§elerini tane tane ortaya koymalarÄ± lazÄ±m. TÃ¼rkiye var oldukÃ§a Meclis de var olacaktÄ±r." dedi.

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan AkÃ§ay da Genel Kurulun mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca gerilimden uzak tutulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. TartÄ±ÅŸmalarÄ±n kaybettireceÄŸi zamanÄ±n daha fazla olacaÄŸÄ±nÄ± belirten AkÃ§ay, gÃ¼ndem dÄ±ÅŸÄ± konuÅŸma taleplerini saygÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ±, bunun Ã§ok fazla bir zaman almayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ise HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mektubu okudu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, DemirtaÅŸ'Ä±n mektubunda "Bizim parlamentoda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi ifade etme, oy kullanma hakkÄ±mÄ±z fiilen gasp edilmiÅŸken, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve oylamalar hukuka aykÄ±rÄ± ve tartÄ±ÅŸmalÄ± olacaktÄ±r. Parlamentoda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi bildirme ve oy kullanma hakkÄ±mÄ±z vardÄ±r. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, gizli oy kullanabilmemiz iÃ§in gerekli tedbirleri almalÄ±, bunu saÄŸlayacak imkanlarÄ± yaratmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, her konuyu sataÅŸma veya usul tartÄ±ÅŸmasÄ± haline getirmemek gerektiÄŸini ifade ederek, gÃ¼ndem dÄ±ÅŸÄ± sÃ¶z verilmemesi yÃ¶nÃ¼ndeki tutumunu Genel Kurulun oyuna sundu. YapÄ±lan oylamada TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n'Ä±n tutumu kabul edildi.