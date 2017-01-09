16:22, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Çanakkale ve Yalova'da okullar yarın tatil edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale’de tüm okullar salı günü tatil edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

YALOVA'DA SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.