Çanakkale ve Yalova'da okullar yarın tatil edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çanakkale’de tüm okullar salı günü tatil edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.
YALOVA'DA SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL
Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti sonrası, "iki ülke arasında petrol ve enerji alanlarındaki ilişkilerin gelişeceği ve bu alanlarda işbirliğinin güçleneceği" belirtildi.
İstanbul Valiliği, artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle kentte salı günü de eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.
Yoğun kar yağışı sebebiyle yarın Çanakkale ve Yalova'da okullar tatil edildi
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