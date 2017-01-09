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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Amerika
16:49, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Los Angeles LimanÄ±'na helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼, liman kapatÄ±ldÄ±
Los Angeles LimanÄ±'na helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼, liman kapatÄ±ldÄ±

ABD Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± (USCG) Los Angeles sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgeye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen helikopterin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Los Angeles LimanÄ±'nÄ± tÃ¼m gemi trafiÄŸine kapattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi


ABD Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± (USCG) Los Angeles LÄ°manÄ±'nÄ± tÃ¼m gemi trafiÄŸine kapattÄ±.

USCG'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ABD saatine gÃ¶re saat 05:00 sÄ±ralarÄ±nda Los Angeles LimanÄ± Ã¼zerinde seyreden bir helikopter liman bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na anÄ±nda baÅŸlayan Sahil GÃ¼venlik ekipleri arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n daha kolay gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in liman gemi trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±.

Los Angeles sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgeye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen helikopterin kime ait olduÄŸu ve kim tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸimdilik bilinmiyor.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine gÃ¶re siyah bir MH-65 olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan helikopterin enkazÄ±na hala ulaÅŸÄ±lmadÄ±.

Los Angeles LimanÄ±'nÄ±n ne zaman gemi trafiÄŸine aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± hakkÄ±nda da USCG'den herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi.



Ä°lgili Konular Los Angeles
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