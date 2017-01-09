17:12, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Irak ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda enerji iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda petrol ve enerji alanlarÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸi bildirildi.

Irak Petrol BakanÄ± Cebbar Ali HÃ¼seyin Luaybi'nin basÄ±n ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi BaÄŸdat ziyareti sonrasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda petrol ve enerji alanlarÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸeceÄŸi ve bu alanlarda iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§leneceÄŸi" belirtildi.

IraklÄ± BakanÄ±n ifadelerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz olumlu geÃ§ti. Ä°ki tarafÄ± ilgilendiren konularÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve iÅŸbirliÄŸi iÃ§in en kÄ±sa zamanda doÄŸrudan diyaloÄŸa geÃ§ilmesi konusunda mutabakata varÄ±ldÄ±." denildi.

Luaybi ayrÄ±ca Musul'un terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, KerkÃ¼k-Musul-Ceyhan boru hattÄ±nÄ±n tekrar faaliyete geÃ§irilmesi ve petrol boru hatlarÄ±nÄ±n yeninden tamir edilmesi konularÄ±nÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.