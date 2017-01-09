Yolsuzlukla mÃ¼cadele eden 8 bin kiÅŸiye soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumu, kendi iÃ§indeki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± daha yakÄ±ndan izleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DÃ¶rt yÄ±l iÃ§inde 7900 kurum Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle disiplin cezasÄ± alÄ±rken 2012'den bu yana Merkezi Disiplin Denetimi Komisyonu'nun (CCDI) 17 Ã¼yesi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± Åži Jingping, yolsuzlukla mÃ¼cadelenin ana Ã¶ncelikleri olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.
Ãœlkede ÅŸimdiye kadar bir milyondan fazla yetkili, yolsuzluktan cezaya Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
CCDI, hÃ¼kÃ¼metin yolsuzlukla mÃ¼cadele Ã§abasÄ±nÄ±n merkezinde yer alÄ±yor. Komisyon, yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor, suÃ§lu bulunanlarÄ± cezalandÄ±rÄ±yor.
GeÃ§en hafta Ã‡in televizyonu CCTV'de yayÄ±mlanan bir programda, komisyonun Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin yolsuzluk itiraflarÄ±na yer verildi.
Bir komisyon yetkilisi, 141 milyon yuan (YaklaÅŸÄ±k 20,4 milyon dolar) ve 1000 ÅŸiÅŸe alkollÃ¼ iÃ§ki rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.
Resmi haber ajansÄ± Åžinhua, Ã¼st dÃ¼zey denetÃ§ilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili olarak bunun tÃ¼m kurumlar iÃ§in bir uyarÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini# parti kadrolarÄ±na duyulan gÃ¼vene raÄŸmen, denetimlerin zorunlu olduÄŸunu yazdÄ±.
Ajansa gÃ¶re, halkÄ±n yÃ¼zde 93'Ã¼, hÃ¼kÃ¼metin yolsuzlukla mÃ¼cadele Ã§abalarÄ±nÄ± tatmin edici buluyor.
Makedonya'da VMRO-DPMNE Genel BaÅŸkanÄ± Gruevski, hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirildi
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Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin yasaklamasÄ±na raÄŸmen SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Afganistan'da Ã¼st dÃ¼zey sorumlu generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§u sebebiyle 14 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi
Ä°srail Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gazze'nin etrafÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi projesi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ§eye onay verdi
Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumunun 8 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
ABD Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± (USCG) Los Angeles sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgeye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen helikopterin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Los Angeles LimanÄ±'nÄ± tÃ¼m gemi trafiÄŸine kapattÄ±.
ABD'nin Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± MargvelaÅŸvili Rivlin ile bir araya geldi
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Suriyelilere daÄŸÄ±tÄ±lan geÃ§ici koruma kimliÄŸibi almak iÃ§in Gaziantep Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, uzun kuyruklar oluÅŸturdu
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MÄ±sÄ±r'da patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ kamyonla yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Kosova SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼lklerinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren DrenicalÄ± SÄ±rplarÄ±n SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinden istediÄŸi 500 milyon Avro tazminat reddedildi
Myanmar'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Åžan eyaletine baÄŸlÄ± Sint Kin kÃ¶yÃ¼ne inen filler 5 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼