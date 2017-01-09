17:17, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Yolsuzlukla mÃ¼cadele eden 8 bin kiÅŸiye soruÅŸturma





Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumunun 8 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumu, kendi iÃ§indeki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± daha yakÄ±ndan izleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. DÃ¶rt yÄ±l iÃ§inde 7900 kurum Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle disiplin cezasÄ± alÄ±rken 2012'den bu yana Merkezi Disiplin Denetimi Komisyonu'nun (CCDI) 17 Ã¼yesi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡in CumhurbaÅŸkanÄ± Åži Jingping, yolsuzlukla mÃ¼cadelenin ana Ã¶ncelikleri olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ãœlkede ÅŸimdiye kadar bir milyondan fazla yetkili, yolsuzluktan cezaya Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. CCDI, hÃ¼kÃ¼metin yolsuzlukla mÃ¼cadele Ã§abasÄ±nÄ±n merkezinde yer alÄ±yor. Komisyon, yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor, suÃ§lu bulunanlarÄ± cezalandÄ±rÄ±yor. GeÃ§en hafta Ã‡in televizyonu CCTV'de yayÄ±mlanan bir programda, komisyonun Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin yolsuzluk itiraflarÄ±na yer verildi. Bir komisyon yetkilisi, 141 milyon yuan (YaklaÅŸÄ±k 20,4 milyon dolar) ve 1000 ÅŸiÅŸe alkollÃ¼ iÃ§ki rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti. Resmi haber ajansÄ± Åžinhua, Ã¼st dÃ¼zey denetÃ§ilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili olarak bunun tÃ¼m kurumlar iÃ§in bir uyarÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini# parti kadrolarÄ±na duyulan gÃ¼vene raÄŸmen, denetimlerin zorunlu olduÄŸunu yazdÄ±. Ajansa gÃ¶re, halkÄ±n yÃ¼zde 93'Ã¼, hÃ¼kÃ¼metin yolsuzlukla mÃ¼cadele Ã§abalarÄ±nÄ± tatmin edici buluyor.

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