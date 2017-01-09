17:28, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°srail, Gazze'nin etrafÄ±na "duvar Ã¶rÃ¼lmesi" projesini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor





Ä°srail Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gazze'nin etrafÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi projesi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ§eye onay verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Gazze'nin etrafÄ±na beton duvar inÅŸa edilmesi iÃ§in gerekli olan bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail'de yayÄ±mlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine gÃ¶re, Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, Gazze'deki "tÃ¼nel sorununu" bitirmek amacÄ±yla etrafÄ±na beton duvar Ã¶rÃ¼lmesi iÃ§in belirlenen bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±. Gazetenin haberinde, 4,34 milyar ÅŸekele (yaklaÅŸÄ±k 1,130 milyar dolar) mal olacak proje kapsamÄ±nda yapÄ±lacak akÄ±llÄ± duvarlarÄ±n yÃ¼ksek teknoloji ile gÃ¼Ã§lendirileceÄŸi, saldÄ±rÄ± ve savunma araÃ§larÄ±yla donatÄ±lacaÄŸÄ± ve yerin altÄ±ndan Ã¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi. DuvarÄ±n 64 kilometre uzunluÄŸa sahip olacaÄŸÄ± belirtilen haberde ayrÄ±ca, projenin birkaÃ§ ay iÃ§inde baÅŸlayÄ±p, iki yÄ±l iÃ§inde de tamamlanacaÄŸÄ± kaydedildi. Ä°srail'in yer altÄ±ndan duvar inÅŸasÄ± projesinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na 1994 ve 2005'te tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekmesinin ardÄ±ndan, tÃ¼nellerle mÃ¼cadele iÃ§in getirilen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sistem olacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. DoÄŸu KudÃ¼s ile BatÄ± Åžeria'yÄ± birbirinden ayÄ±ran ve illegal olarak kabul edilen AyrÄ±m DuvarÄ± (UtanÃ§ DuvarÄ±) da 2000 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ikinci Ä°ntifada'nÄ±n ardÄ±ndan inÅŸa edilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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