17:31, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Afgan generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§undan 14 yÄ±l hapis cezasÄ±





Afganistan'da Ã¼st dÃ¼zey sorumlu generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§u sebebiyle 14 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± eski Politika ve Strateji BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden Sorumlu YardÄ±mcÄ±sÄ± General Abdul Vasi Raufi, rÃ¼ÅŸvet suÃ§u gerekÃ§esiyle 14 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Kabil BÃ¶lge Mahkemesi, General Raufi'ye 14 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Hakim kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Raufi, mahkeme salonundan cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. General Raufi karara tepki gÃ¶stererek, kendisine yÃ¶nelik suÃ§lamayÄ± reddetti. Abdul Vasi Raufi'nin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaklaÅŸÄ±k 150 bin dolar rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Afganistan'da yÃ¼ksek rÃ¼tbeli bir kiÅŸinin davasÄ± ilk kez kamuoyuna aÃ§Ä±k mahkemede gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Daha Ã¶nceki benzeri gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ise kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda gerÃ§ekleÅŸiyordu.

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