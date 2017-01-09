17:53, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Fransa polisinden Ä°slam'a hakaret





Fransa'da polis birimlerine 'Ä°slam'a hakaret e-mailleri gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransaâ€™da SÄ±nÄ±r Polisi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan tÃ¼m birimlere, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan skandal bir mailin gÃ¶nderildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°slamÄ± Avrupaâ€™nÄ±n kanseri, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± da onun metastaz yapmÄ±ÅŸ hali olarak niteleyen mail ile ilgili Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ MÃ¼fettiÅŸlik BÃ¼rosu soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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