18:01, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Makedonya'da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±





Makedonya'da VMRO-DPMNE Genel BaÅŸkanÄ± Gruevski, hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanov, 11 AralÄ±k'ta yapÄ±lan erken genel seÃ§imin kazananÄ± Ä°Ã§ Makedon Devrimci Ã–rgÃ¼tÃ¼-Makedonya'nÄ±n Ulusal BirliÄŸi Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) Genel BaÅŸkanÄ± Nikola Gruevski'yi hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdi. Ä°vanov tarafÄ±ndan yeni hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini alan eski BaÅŸbakan Gruevski'nin, 20 gÃ¼n iÃ§erisinde hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri ve programÄ±nÄ± Makedonya Meclisi'ne sunmasÄ± gerekiyor. HÃ¼kÃ¼metin ve programÄ±nÄ±n meclise sunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mecliste gÃ¼ven oylamasÄ± yapÄ±lacak. Diasporadan seÃ§ilecek milletvekillerinin, oy yetersizliÄŸinden seÃ§ilememesi nedeniyle 120 milletvekilinden oluÅŸan Makedonya Meclisi, ilk oturumunu 30 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti. 11 AralÄ±k'ta yapÄ±lan seÃ§imde VMRO-DPMNE 51, Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) 49, Demokratik BÃ¼tÃ¼nleÅŸme BirliÄŸi (BDI) 10, BESA 5, Arnavutlar Ä°Ã§in Ä°ttifak 3 ve Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ise 2 milletvekili elde etmiÅŸti.

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