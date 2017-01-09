BelÃ§ika'da MÃ¼slÃ¼manlar tehdit olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

BelÃ§ika'da halkÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tehdit olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, MÃ¼slÃ¼man BelÃ§ikalÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu da "terÃ¶rist" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼klerini belirtti.
Le Soir gazetesi ve RTBF kanalÄ±, BelÃ§ika'da MÃ¼slÃ¼manlar ve gÃ¶Ã§menlere bakÄ±ÅŸa iliÅŸkin ortak bir anket yaptÄ±. AralarÄ±nda 400 MÃ¼slÃ¼manÄ±n da olduÄŸu 4 bin 734 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ankete gÃ¶re, BelÃ§ika vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 67'si toplumda Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olduÄŸunu, yÃ¼zde 66'sÄ± da Ã¼lkeye daha Ã§ok sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve gÃ¶Ã§men geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
Anket, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehdit olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ortaya koydu. Ankete katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tehdit, yÃ¼zde 12'si kÃ¼ltÃ¼rel zenginlik olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ifade etti. Geriye kalan yÃ¼zde 27'si ise "ikisi de deÄŸil" ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.
YaÅŸ bakÄ±mÄ±ndan, 65 yaÅŸ ve Ã¼zerindekilerin yÃ¼zde 73'Ã¼, 16-25 yaÅŸ arasÄ±ndakilerin de yÃ¼zde 42'si MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tehdit olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Bu oran, baÅŸkent BrÃ¼ksel iÃ§in yÃ¼zde 56 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
Ankette, bazÄ± sorular sadece MÃ¼slÃ¼man BelÃ§ikalÄ±lara yÃ¶nlendirildi. SonuÃ§lar, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ortaya koydu. MÃ¼slÃ¼man BelÃ§ika vatandaÅŸlarÄ±ndan yÃ¼zde 69'u "BelÃ§ika'da doÄŸup, bÃ¼yÃ¼melerine raÄŸmen halen yabancÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p gÃ¶rÃ¼lmedikleri" sorusuna "evet", yÃ¼zde 24'Ã¼ "hayÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
AyrÄ±ca, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yÃ¼zde 71'i, terÃ¶rist olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼klerini sÃ¶yledi. Son terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¶ncesi yÃ¼zde 54 olan bu oranÄ±n artmasÄ±, algÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.
Anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re tehdit olarak gÃ¶rÃ¼lseler de, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yÃ¼zde 91'i Nice, BrÃ¼ksel ve Paris'teki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
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