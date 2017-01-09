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21:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 21:15, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Yemenli annelerden 'Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Yemenli annelerden 'Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Yemenli anneler, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemenli anneler, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

KaÃ§Ä±rÄ±lanlarÄ±n Anneleri BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "2016 geÃ§ti ama acÄ±larÄ±mÄ±z geÃ§medi. Koca bir yÄ±l geÃ§ti, binlerce evladÄ±mÄ±z kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Husiler ve Salih gÃ¼Ã§lerinin hapislerinde zorla kaybedilmiÅŸ durumdalar. KaÃ§Ä±rÄ±lan ve zorla kaybedilenlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." denildi.

Ä°ÅžKENCELER NEDENÄ°YLE 72 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Bu kiÅŸilerin, Ã§eÅŸitli iÅŸkencelere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, sistematik olarak aÃ§ bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, zincirlere vurulduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu iÅŸkenceler nedeniyle 72 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, kaÃ§Ä±rÄ±lanlar ve zorla kaybedilenler konusunun, siyasi mÃ¼zakerelerde ikincil bir mesele olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanarak, "Ä°ÅŸlenilen bu suÃ§lara, uluslararasÄ± ya da yerel insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri tepki gÃ¶stermedi. Devam eden bu kaÃ§Ä±rma olaylarÄ± iÃ§in bir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da olmamasÄ± suÃ§un iÅŸlenmeye devam etmesini teÅŸvik ediyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Yemen'de Ã§ocuklarÄ± kaÃ§Ä±rÄ±lan anneler, onlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± iÃ§in birlikte hareket etmek amacÄ±yla Nisan 2016'da baÅŸkent Sana'da "KaÃ§Ä±rÄ±lanlarÄ±n Anneleri BirliÄŸi"ni kurmuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular Yemen
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Yemenli anneler, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
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