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Sosyal medyada PKK propagandasÄ±nda 13 gÃ¶zaltÄ±
Sosyal medyada PKK propagandasÄ±nda 13 gÃ¶zaltÄ±
Foto: ArÅŸiv

Bolu'da sosyal medya Ã¼zerinden PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla, 13 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bolu'da, sosyal medya Ã¼zerinden PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla, 13 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bolu Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Polis Ã–zel Harekat ekipleri tarafÄ±ndan, 8 farklÄ± adrese eÅŸzamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyon kapsamÄ±nda, Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrenci olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 13 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼pheliler, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, evlerde yapÄ±lan aramada, bulunan belge ve dokÃ¼manlara, incelenmek Ã¼zere el konuldu.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilerin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.



Ä°lgili Konular PKK operasyonu Bolu Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi
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