18:55, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Pakistan ilk kez denizaltÄ±dan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±





Pakistan, ilk kez denizaltÄ±dan gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denemesinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilliÂ "Babur-3" fÃ¼zesinin, Hint Okyanusu'ndaki yeri belirtilmeyen bir denizaltÄ±dan baÅŸarÄ±lÄ± biÃ§imde fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, fÃ¼zenin Pakistan'Ä±n caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gÃ¼cÃ¼ne katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi. BabÃ¼r-3 fÃ¼zesi denizden, geÃ§tiÄŸimiz ay test edilen BabÃ¼r-2 ise karadan fÄ±rlatÄ±lma Ã¶zelliÄŸine sahip.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.