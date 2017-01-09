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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Asya
18:55, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Pakistan ilk kez denizaltÄ±dan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±
Pakistan ilk kez denizaltÄ±dan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±

Pakistan, ilk kez denizaltÄ±dan gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denemesinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilliÂ "Babur-3" fÃ¼zesinin, Hint Okyanusu'ndaki yeri belirtilmeyen bir denizaltÄ±dan baÅŸarÄ±lÄ± biÃ§imde fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, fÃ¼zenin Pakistan'Ä±n caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gÃ¼cÃ¼ne katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.

BabÃ¼r-3 fÃ¼zesi denizden, geÃ§tiÄŸimiz ay test edilen BabÃ¼r-2 ise karadan fÄ±rlatÄ±lma Ã¶zelliÄŸine sahip.



Ä°lgili Konular pakistan Babur-3
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