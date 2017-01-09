ErdoÄŸan, Ã‡ipras ile KÄ±brÄ±s'Ä± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Halisdemir'in babasÄ±ndan Sekin'in kardeÅŸlerine: Neden aÄŸlÄ±yorsunuz?

15 Temmuz kahramanÄ± ÅŸehit Astsubay Ã–mer Halisdemirâ€™in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis Fethi Sekin'in yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etti. Baba Halisdemir, aÄŸlayan Sekin'in kardeÅŸlerini, "Niye aÄŸlÄ±yorsun. Ben seviniyorum, bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸeref verdiler bize. TÃ¼rkiye'nin bayraÄŸÄ±na, topraÄŸÄ±na, vatanÄ±na sahip olan Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var" diyerek teselli etti.