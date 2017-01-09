19:26, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 milyar dolar yatÄ±rÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k otomobil Ã¼reticilerinden Fiat Chrysler, ABD'de 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Fiat Chrysler'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin, ABD'nin Michigan ve Ohio eyaletlerinde bulunan fabrikalarÄ±nda modernizasyon iÃ§in toplam 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, sÃ¶z konusu yatÄ±rÄ±mÄ±n 2 bin kiÅŸilik yeni istihdam oluÅŸturacaÄŸÄ±Â belirtildi.

Åžirketin 2009'dan bu yana ABD'de 9,6 milyar dolardan fazla yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bunun bugÃ¼ne kadar 25 bin kiÅŸilik istihdam yarattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, Fiat Chrysler'in hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri New York BorsasÄ±'nda yÃ¼zde 1,6 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

TRUMP'TAN FÄ°AT CHRYSLER VE FORD'A TEÅžEKKÃœR

AyrÄ±ca, ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, bugÃ¼n Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Fiat Chrysler'e teÅŸekkÃ¼r etti.

SeÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, ÅŸirketlerin Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retim yapmasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtiren ve firmalarÄ±n ABD'ye geri dÃ¶nerek yurt iÃ§inde yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± ve istihdam yaratmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Trump, bugÃ¼nkÃ¼ mesajÄ±nda "En sonunda gerÃ§ekleÅŸiyor. Fiat Chrysler yatÄ±rÄ±m planÄ±nÄ± duyurdu." ifadesini kullandÄ±.

Trump mesajÄ±nda ayrÄ±ca, ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k ikinci otomobil Ã¼reticisi Ford'un geÃ§en haftaki yatÄ±rÄ±m kararÄ±na da iÅŸaret ederek, Ford'a da teÅŸekkÃ¼r etti.

Ford geÃ§en hafta, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± iptal etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun yerine Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± ve 700 kiÅŸilik yeni istihdam yaratacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

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