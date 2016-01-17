19:35, 09 Ocak 2017 Pazartesi

THY'nin 25 uÃ§aÄŸÄ± baÅŸka havalimanlarÄ±na yÃ¶nlendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun karda gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na inmesi planlanan TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na (THY) ait 25 uÃ§ak, baÅŸka havalimanlarÄ±na yÃ¶nlendirildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kenti etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar ve fÄ±rtÄ±na, hava trafiÄŸini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yÃ¼zlerce seferini iptal eden THY, bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± gecikmeli de olsa gerÃ§ekleÅŸtirmeye devam ediyor.

KarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinde etkisini arttÄ±rmasÄ±yla beraber, pist ve apronlarÄ±n karla kapanmasÄ± sebebiyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na iniÅŸ yapamayan uÃ§aklar havada tur atmak zorunda kalÄ±yor.

GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ±ndan dolayÄ± limana iniÅŸ yapamayan THY'nin Atlanta-Ä°stanbul uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±na yÃ¶nlendirildi.

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na iniÅŸ yapamayan THY'nin 10 uÃ§aÄŸÄ± da Antalya HavalimanÄ±na, 6 uÃ§aÄŸÄ± Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±na, 2 uÃ§aÄŸÄ± Gaziantep HavalimanÄ±na, 2 uÃ§aÄŸÄ± Milas Bodrum HavalimanÄ±na, 1 uÃ§aÄŸÄ± Adana HavalimanÄ±na, 1 uÃ§aÄŸÄ± MuÄŸla Dalaman HavalimanÄ±na, 1 uÃ§aÄŸÄ± EsenboÄŸa HavalimanÄ±na ve 1 uÃ§aÄŸÄ± ise Samsun Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±na iniÅŸ yapmak zorundu kaldÄ±.

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