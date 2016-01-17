THY'nin 25 uÃ§aÄŸÄ± baÅŸka havalimanlarÄ±na yÃ¶nlendirildi

Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun karda gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na inmesi planlanan TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na (THY) ait 25 uÃ§ak, baÅŸka havalimanlarÄ±na yÃ¶nlendirildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kenti etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar ve fÄ±rtÄ±na, hava trafiÄŸini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yÃ¼zlerce seferini iptal eden THY, bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± gecikmeli de olsa gerÃ§ekleÅŸtirmeye devam ediyor.
KarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinde etkisini arttÄ±rmasÄ±yla beraber, pist ve apronlarÄ±n karla kapanmasÄ± sebebiyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na iniÅŸ yapamayan uÃ§aklar havada tur atmak zorunda kalÄ±yor.
GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ±ndan dolayÄ± limana iniÅŸ yapamayan THY'nin Atlanta-Ä°stanbul uÃ§aÄŸÄ±, Trabzon HavalimanÄ±na yÃ¶nlendirildi.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na iniÅŸ yapamayan THY'nin 10 uÃ§aÄŸÄ± da Antalya HavalimanÄ±na, 6 uÃ§aÄŸÄ± Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±na, 2 uÃ§aÄŸÄ± Gaziantep HavalimanÄ±na, 2 uÃ§aÄŸÄ± Milas Bodrum HavalimanÄ±na, 1 uÃ§aÄŸÄ± Adana HavalimanÄ±na, 1 uÃ§aÄŸÄ± MuÄŸla Dalaman HavalimanÄ±na, 1 uÃ§aÄŸÄ± EsenboÄŸa HavalimanÄ±na ve 1 uÃ§aÄŸÄ± ise Samsun Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±na iniÅŸ yapmak zorundu kaldÄ±.
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Trumpâ€™Ä±n yÃ¶netimi devralacaÄŸÄ± ocak ayÄ±, Cenevreâ€™de KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Astanaâ€™da Suriye barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri, TCMB'nin PPK toplantÄ±sÄ± ve Fitchâ€™in TÃ¼rkiye notu deÄŸerlendirmelerinin de gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi ay olarak TÃ¼rkiye iÃ§in bir hayli hareketli geÃ§ecek.
15 Temmuz kahramanÄ± ÅŸehit Astsubay Ã–mer Halisdemirâ€™in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis Fethi Sekin'in yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etti. Baba Halisdemir, aÄŸlayan Sekin'in kardeÅŸlerini, "Niye aÄŸlÄ±yorsun. Ben seviniyorum, bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸeref verdiler bize. TÃ¼rkiye'nin bayraÄŸÄ±na, topraÄŸÄ±na, vatanÄ±na sahip olan Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var" diyerek teselli etti.
Ä°stanbul'da etkili olan kar nedeniyle uÃ§aklarÄ±n Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'na iniÅŸine izin verilmiyor
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'nÄ± mektupla TÃ¼rkiye'ye davet ettim." dedi.
AydÄ±n'Ä±n KoÃ§arlÄ± ilÃ§esinde, iki taksi ve bir hafif ticari aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zircirleme trafik kazasÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun karda gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na inmesi planlanan TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na (THY) ait 25 uÃ§ak, baÅŸka havalimanlarÄ±na yÃ¶nlendirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KÄ±brÄ±s meselesiyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu
Bolu'da sosyal medya Ã¼zerinden PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla, 13 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼ven Hastanesinden, "Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n vefat ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde sosyal medyada yer alan haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu bildirildi. Kahraman'Ä±n geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k durumunun iyi seyrettiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi BaÄŸdat ziyareti sonrasÄ±, "iki Ã¼lke arasÄ±nda petrol ve enerji alanlarÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸeceÄŸi ve bu alanlarda iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§leneceÄŸi" belirtildi.
Ä°stanbul ValiliÄŸi, artan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ara yollardaki tÄ±kanma ve buzlanma nedeniyle kentte salÄ± gÃ¼nÃ¼ de eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle yarÄ±n Ã‡anakkale ve Yalova'da okullar tatil edildi
TBMM'nin toplanmasÄ±nÄ±n hemen sonrasÄ±nda usul tartÄ±ÅŸmalarÄ± sebebiyle gergin anlar yaÅŸandÄ±
Trabzon'un SÃ¼rmene Ä°lÃ§esi Ã‡amburnu mevkiinde Ã§Ä±kan yangÄ±n sonrasÄ± bÃ¶lgede teknik uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemede hasarÄ±n endiÅŸe edilecek boyutta olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ErdoÄŸan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan'Ä±n Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r olarak atanmasÄ±nÄ± tepkiyle karÅŸÄ±ladÄ±
BingÃ¶l'deki operasyonda 7 sÄ±ÄŸÄ±nak ile bir depo imha edildi