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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi
KÄ±brÄ±s
19:43, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Eide: KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k
Eide: KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k

BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "MÃ¼zakerelere Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k. Åžimdi son aÅŸamaya gelmiÅŸ bulunuyoruz. MantÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde 'zor ama mÃ¼mkÃ¼n' olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'ndeki KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Åžimdi son aÅŸamaya gelmiÅŸ bulunuyoruz. GerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bir andayÄ±z. MantÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde 'zor ama mÃ¼mkÃ¼n' olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor." dedi.

Eide, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bugÃ¼n baÅŸlayan ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sona erecek mÃ¼zakerelerin planlandÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Eide, son 19 aydÄ±r devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, mÃ¼lkiyet, yÃ¶netim-gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±mÄ± ve toprak ile gÃ¼venlik ve garantiler olmak Ã¼zere 5 temel baÅŸlÄ±kta kayda deÄŸer ilerleme kaydedildiÄŸini sÃ¶yledi.

"AB Ã–ZEL GÃ–ZLEMCÄ°"

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sona erecek mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan 12 Ocak'ta garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere ile adanÄ±n her iki tarafÄ±ndan delegasyonun katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferans dÃ¼zenleneceÄŸini anÄ±msatan Eide, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) de konferansa "Ã¶zel gÃ¶zlemci" statÃ¼sÃ¼nde katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Konferansta "GÃ¼venlik ve Garantiler" konusunun ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten Eide, sÃ¶yle konuÅŸtu:

"12 Ocak, ancak 9 ve 11 Ocak'ta baÅŸalÄ± olursak verimli geÃ§ecek. Åžimdi son aÅŸamaya gelmiÅŸ bulunuyoruz. GerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bir andayÄ±z. MantÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde 'zor ama mÃ¼mkÃ¼n' olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Zor olacak, Ã§Ã¼nkÃ¼ en komplike ve zor konular en sona bÄ±rakÄ±ldÄ±. Kolay olacak, Ã§Ã¼nkÃ¼ yeterli irade olduÄŸu takdirde Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek bir konu bilmiyorum."

"KIBRIS Ä°Ã‡Ä°N TARÄ°HSEL OLACAK"

UluslararasÄ± konferansÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair kafalarÄ±nda bir soru iÅŸareti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Eide, konferansÄ±n kalite dÃ¼zeyi ve baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± 3 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek mÃ¼zakerelerin belirleyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Eide, "BaÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±lÄ±rsa bu KÄ±brÄ±s iÃ§in tarihsel olacak ve Ã§atÄ±ÅŸmalardan etkilenen bÃ¶lgelere Ã§ok ciddi bir sinyal gÃ¶nderecek." dedi.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ± cevaplayan Eide, KÄ±brÄ±s Rum kesiminin AB Ã¼yesi olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, konferansa katÄ±lmasÄ± beklenen AB'nin karar verici rolÃ¼ olmayacaÄŸÄ±nÄ± sadece "destekleyici rolÃ¼" olacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Eide konferansÄ±n katÄ±lÄ±m dÃ¼zeyiyle ilgili bir soru Ã¼zerine de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 3 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek mÃ¼zakerelerin konferansa doÄŸrudan etkisi olacaÄŸÄ±na deÄŸinerek, "(Konferans) En Ã¼st dÃ¼zeyde veya ikinci yÃ¼ksek dÃ¼zeyde gerÃ§ekleÅŸecek. TÃ¼rkiye ve Yunanistan bugÃ¼nden baÅŸlayarak 11 Ocak'a kadar burada neler olacaÄŸÄ±nÄ± takip ediyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Ä°YÄ° BÄ°R BAÅžLANGIÃ‡ YAPTIK"

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katÄ±lÄ±mÄ±yla bu sabah baÅŸlayan mÃ¼zakerelerde "mÃ¼lkiyet' konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Eide, bu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n uzun ve karmaÅŸÄ±k bir konu olduÄŸuna dikkat Ã§ekti. Eide, "Ã‡ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k. BugÃ¼n Ã¶ÄŸle arasÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ± oluÅŸturduk." dedi.

MÃœZAKERELER 6 BAÅžLIKTAN OLUÅžUYOR

MÃ¼zakerelerde, taraflarÄ±n 11 Ocak'ta kendi haritalarÄ±nÄ± sunmasÄ± bekleniyor.

Liderler, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda dÃ¼zenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardÄ±ndan 1 AralÄ±kâ€™ta adada bir araya gelerek mÃ¼zakerelere devam ve ocak ayÄ±nda KÄ±brÄ±s ile ilgili uluslararasÄ± bir konferans gerÃ§ekleÅŸtirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakereler, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, "ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, mÃ¼lkiyet, yÃ¶netim-gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±mÄ±, toprak ile gÃ¼venlik ve garantiler" olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor.

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Ä°lgili Konular BM kÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri KKTC
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Eide: KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k

BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "MÃ¼zakerelere Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k. Åžimdi son aÅŸamaya gelmiÅŸ bulunuyoruz. MantÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde 'zor ama mÃ¼mkÃ¼n' olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor." dedi
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