19:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi

AydÄ±n'da zincirleme kaza: 4 Ã¶lÃ¼





AydÄ±n'Ä±n KoÃ§arlÄ± ilÃ§esinde, iki taksi ve bir hafif ticari aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zircirleme trafik kazasÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kaza, KoÃ§arlÄ±- SÃ¶ke Karayolu'nun KoÃ§arlÄ±'ya baÄŸlÄ± Saburca Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda, bugÃ¼n saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Taksici Zeki SÃ¼zen, KoÃ§arlÄ± PazarÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± aynÄ± aileden 4 kiÅŸiyi kÄ±rsal ÅženkÃ¶y Mahallesi'ne gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zere 09 T 6508 plakalÄ± aracÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±. Saburca Mahallesi yakÄ±nlarÄ±na geldiklerinde, SÃ¼zen'in kullandÄ±ÄŸÄ± taksiye, tali yoldan kontrolsÃ¼z ÅŸekilde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Feyzullah Madran (28) yÃ¶netimindeki bir diyaliz merkezine ait hafif ticari araÃ§ Ã§arptÄ±. Bu sÄ±rada gelen Muhsin Cengiz yÃ¶netimindeki 09 T 6512 plakalÄ± taksi de duramayÄ±p, kaza yapan araÃ§lara Ã§arptÄ±. Kazada taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Zeki SÃ¼zen, yolcusu AyÅŸe HanÄ±m Ä°Ã§li (61) ile hafif ticari aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Feyzullah Madran ile aynÄ± araÃ§taki hasta MÃ¼zeyyen AydÄ±n (71) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kazada Ã¶len Ä°Ã§li ile aynÄ± takside bulunan Ã§ocuklarÄ± BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§li, Elvan Ä°Ã§li, GÃ¼ler Ä°Ã§li ise yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla AydÄ±n Devlet Hastanesi, AydÄ±n AtatÃ¼rk Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. DiÄŸer taksinin ÅŸofÃ¶rÃ¼ Muhsin Cengiz ise kazayÄ± yara almadan atlattÄ±. Jandarma, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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