20:00, 09 Ocak 2017 Pazartesi

IÅŸÄ±k'tan, Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'na 'TÃ¼rkiye' daveti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman el Ganimi'yi mektupla TÃ¼rkiye'ye davet ettiÄŸini kaydetti.

IÅŸÄ±k, Parlamentoda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye iÃ§in Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

BaÅŸika hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± el Ganimi'yi mektupla TÃ¼rkiye'ye davet ettiÄŸini belirten IÅŸÄ±k, "Daha Ã¶nce Lonra'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼k, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Londra toplantÄ±sÄ±nda bir araya gelmiÅŸtik. Orada kendisini davet ettim. O da 'resmi bir yazÄ± olmasÄ± gerekiyor' dedi." diye konuÅŸtu.

Fikri IÅŸÄ±k, bunun Ã¼zerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, "Resmi mektup yazdÄ±m. 'Askeri ve siyasi aÃ§Ä±dan gelin birlikte konuÅŸalÄ±m' dedik." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

IÅŸÄ±k, el Ganimi'nin ziyaretinin ne zaman olacaÄŸÄ±nÄ±n ise belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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