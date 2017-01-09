DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Afrika
20:07, 09 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Etiyopya FETÃ– okullarÄ±nÄ± devretmeye hazÄ±r
Etiyopya FETÃ– okullarÄ±nÄ± devretmeye hazÄ±r

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Desalegn, Ã¼lkedeki FETÃ–'ye ait okullarÄ±n devri konusunda yasal sÃ¼reci iÅŸleteceklerini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Ã¼lkedeki FETÃ–'ye ait okullarÄ±n devri konusunda yasal sÃ¼reci iÅŸleteceklerini sÃ¶yledi.

Desalegn, Etiyopya'da devam eden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ve siyasi alanda baÅŸlatÄ±lan reform sÃ¼reciyle ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BaÅŸbakan Desalegn, Ã¼lkedeki FETÃ– okullarÄ±nÄ±n durumuna iliÅŸkin sorusuna, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Etiyopya ziyaretinde bu konuda talepte bulunduÄŸunu ve kendilerinin de Ã¶ÄŸrenciler maÄŸdur olmadan okullarÄ±n devri hususunda yol gÃ¶sterilmesini istediklerini anlattÄ±.

Son olarak Ekonomi BakanÄ± Nihat ZeybekÃ§i'nin ziyaretinde de konunun gÃ¼ndeme geldiÄŸini ve TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'nÄ±n (TMV) okullarÄ±n devri iÃ§in yetkilendirildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgilendirildiklerini sÃ¶yleyen Desalegn, ZeybekÃ§i'ye, "Yasal olarak okullarÄ±n bu vakfa transferini yapmak zorundayÄ±z." dediÄŸini aktardÄ±.

OHAL'Ä°N BAÅžLADIÄžINDAN BU YANA 22 BÄ°NDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metiyle gÃ¼zel iliÅŸkilere sahip olduklarÄ±nÄ± ve bu iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istediklerini ifade eden Desalegn, "Okullarda Ã§ok sayÄ±da kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrenci bulunuyor. Ã–ÄŸrencilerin etkilenmeyeceÄŸi yasal bir transferin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.

Ã–te yandan, Ã¼lkedeki OHAL ve reform sÃ¼reciyle ilgili bilgi veren Desalegn, OHAL'in baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 8 Ekim'den bu yana 22 binden fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n birÃ§oÄŸunun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Desalegn, hukuki sÃ¼reÃ§lerin ÅŸeffaf ÅŸekilde devam ettiÄŸini belirtti.

Desalegn, OHAL kanununa muhalefet ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Federal Oromo Kongre Partisi BaÅŸkanÄ± Merera Gudina hakkÄ±ndaki soruya da, "ÅžahÄ±slara odaklanmÄ±yoruz. Etiyopya'da kimse hukukun Ã¼stÃ¼nde deÄŸil. EÄŸer bir kimse hata yaparsa cezasÄ±nÄ± Ã§eker. Hesap verebilirlik herkes iÃ§in geÃ§erlidir." ÅŸeklinde cevap verdi.

Muhalif partilerle Ã¼lke genelinde siyasi uzlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini kaydeden Desalegn, seÃ§im sistemindeki reform Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

ETÄ°YOPYA'DA FETÃ–'YE AÄ°T 6 OKUL BULUNUYOR

TMV, ÅŸimdiye kadar 8 Afrika Ã¼lkesi ile FETÃ– okullarÄ±nÄ±n devrine iliÅŸkin mutabakat saÄŸladÄ±. Gine'de 5, Ã‡ad'da 3, Somali'de 2, Sudan'da 2, Senegal'de 6, Moritanya'da 5, Nijer'de 5, Gabon'da 3 okulun devrine iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±.



Ä°lgili Konular Etiyopya fetÃ¶ okullarÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Yemenli annelerden 'Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Yemenli annelerden 'Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Yemenli anneler, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°skoÃ§ya'da PKK'ya maddi destek iddialarÄ±
Ä°skoÃ§ya'da PKK'ya maddi destek iddialarÄ±

Ä°skoÃ§ya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele polisi, PKK iÃ§in para toplanmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ± bazÄ± kiÅŸilerin hakkÄ±ndaki suÃ§ iddialarÄ±nÄ± inceliyor
Etiyopya FETÃ– okullarÄ±nÄ± devretmeye hazÄ±r
Etiyopya FETÃ– okullarÄ±nÄ± devretmeye hazÄ±r

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Desalegn, Ã¼lkedeki FETÃ–'ye ait okullarÄ±n devri konusunda yasal sÃ¼reci iÅŸleteceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Eide KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k
Eide: KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k

BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "MÃ¼zakerelere Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k. Åžimdi son aÅŸamaya gelmiÅŸ bulunuyoruz. MantÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde 'zor ama mÃ¼mkÃ¼n' olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor." dedi
Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 milyar dolar yatÄ±rÄ±m
Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 milyar dolar yatÄ±rÄ±m

Fiat Chrysler'dan , Michigan eyaletinde 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacak ve 2 bin kiÅŸilik yeni istihdam oluÅŸturacak
Pakistan ilk kez denizaltÄ±dan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±
Pakistan ilk kez denizaltÄ±dan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±

Pakistan, ilk kez denizaltÄ±dan gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denemesinde bulundu
BelÃ§ika'da MÃ¼slÃ¼manlar tehdit olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
BelÃ§ika'da MÃ¼slÃ¼manlar tehdit olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

BelÃ§ikalÄ±larÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tehdit, yÃ¼zde 12'si kÃ¼ltÃ¼rel zenginlik olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ifade etti
Makedonya'da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±
Makedonya'da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±

Makedonya'da VMRO-DPMNE Genel BaÅŸkanÄ± Gruevski, hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirildi
Fransa polisinden Ä°slam'a hakaret
Fransa polisinden Ä°slam'a hakaret

Fransa'da polis birimlerine 'Ä°slam'a hakaret e-mailleri gÃ¶nderildi
quot Anayasaya aykÄ±rÄ± quot SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
"Anayasaya aykÄ±rÄ±" SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin yasaklamasÄ±na raÄŸmen SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Afgan generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§undan 14 yÄ±l hapis cezasÄ±
Afgan generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§undan 14 yÄ±l hapis cezasÄ±

Afganistan'da Ã¼st dÃ¼zey sorumlu generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§u sebebiyle 14 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi
Ä°srail Gazze'nin etrafÄ±na quot duvar Ã¶rÃ¼lmesi quot projesini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor
Ä°srail, Gazze'nin etrafÄ±na "duvar Ã¶rÃ¼lmesi" projesini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor

Ä°srail Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gazze'nin etrafÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi projesi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ§eye onay verdi
Yolsuzlukla mÃ¼cadele eden 8 bin kiÅŸiye soruÅŸturma
Yolsuzlukla mÃ¼cadele eden 8 bin kiÅŸiye soruÅŸturma

Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumunun 8 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Los Angeles LimanÄ±'na helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ liman kapatÄ±ldÄ±
Los Angeles LimanÄ±'na helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼, liman kapatÄ±ldÄ±

ABD Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± (USCG) Los Angeles sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgeye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen helikopterin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Los Angeles LimanÄ±'nÄ± tÃ¼m gemi trafiÄŸine kapattÄ±.
ABD'den Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi
ABD'den Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi

ABD'nin Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin GÃ¼rcistan'da
Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin GÃ¼rcistan'da

GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± MargvelaÅŸvili Rivlin ile bir araya geldi

Haberler

Gine liderinden GÃ¼len okullarÄ±nÄ± kapatma sÃ¶zÃ¼
Gine liderinden GÃ¼len okullarÄ±nÄ± kapatma sÃ¶zÃ¼

KÄ±rgÄ±zistan'daki FETÃ– okullarÄ±na devlet denetimi talebi
KÄ±rgÄ±zistan'daki FETÃ– okullarÄ±na devlet denetimi talebi

Ã‡ad'daki tÃ¼m FETÃ– okullarÄ± Maarif VakfÄ±'na devrediliyor
Ã‡ad'daki tÃ¼m FETÃ– okullarÄ± Maarif VakfÄ±'na devrediliyor

Bosna Hersek'teki FETÃ– okullarÄ± iÃ§in 'hÃ¼lle' iddiasÄ±
Bosna Hersek'teki FETÃ– okullarÄ± iÃ§in 'hÃ¼lle' iddiasÄ±

Arnavutluk'tan FETÃ– okullarÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±
Arnavutluk'tan FETÃ– okullarÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±

GÃ¼len'in Los Angeles'taki 3 okulu kapatÄ±ldÄ±
GÃ¼len'in Los Angeles'taki 3 okulu kapatÄ±ldÄ±

ABD'deki FETÃ– okullarÄ±na soruÅŸturma talebi
ABD'deki FETÃ– okullarÄ±na soruÅŸturma talebi

VakÄ±f Ã¼niversiteleri devlet Ã¼niversitesi oldu
VakÄ±f Ã¼niversiteleri devlet Ã¼niversitesi oldu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 