20:07, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Etiyopya FETÃ– okullarÄ±nÄ± devretmeye hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Ã¼lkedeki FETÃ–'ye ait okullarÄ±n devri konusunda yasal sÃ¼reci iÅŸleteceklerini sÃ¶yledi.

Desalegn, Etiyopya'da devam eden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ve siyasi alanda baÅŸlatÄ±lan reform sÃ¼reciyle ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BaÅŸbakan Desalegn, Ã¼lkedeki FETÃ– okullarÄ±nÄ±n durumuna iliÅŸkin sorusuna, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Etiyopya ziyaretinde bu konuda talepte bulunduÄŸunu ve kendilerinin de Ã¶ÄŸrenciler maÄŸdur olmadan okullarÄ±n devri hususunda yol gÃ¶sterilmesini istediklerini anlattÄ±.

Son olarak Ekonomi BakanÄ± Nihat ZeybekÃ§i'nin ziyaretinde de konunun gÃ¼ndeme geldiÄŸini ve TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'nÄ±n (TMV) okullarÄ±n devri iÃ§in yetkilendirildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgilendirildiklerini sÃ¶yleyen Desalegn, ZeybekÃ§i'ye, "Yasal olarak okullarÄ±n bu vakfa transferini yapmak zorundayÄ±z." dediÄŸini aktardÄ±.

OHAL'Ä°N BAÅžLADIÄžINDAN BU YANA 22 BÄ°NDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metiyle gÃ¼zel iliÅŸkilere sahip olduklarÄ±nÄ± ve bu iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istediklerini ifade eden Desalegn, "Okullarda Ã§ok sayÄ±da kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrenci bulunuyor. Ã–ÄŸrencilerin etkilenmeyeceÄŸi yasal bir transferin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.

Ã–te yandan, Ã¼lkedeki OHAL ve reform sÃ¼reciyle ilgili bilgi veren Desalegn, OHAL'in baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 8 Ekim'den bu yana 22 binden fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n birÃ§oÄŸunun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Desalegn, hukuki sÃ¼reÃ§lerin ÅŸeffaf ÅŸekilde devam ettiÄŸini belirtti.

Desalegn, OHAL kanununa muhalefet ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Federal Oromo Kongre Partisi BaÅŸkanÄ± Merera Gudina hakkÄ±ndaki soruya da, "ÅžahÄ±slara odaklanmÄ±yoruz. Etiyopya'da kimse hukukun Ã¼stÃ¼nde deÄŸil. EÄŸer bir kimse hata yaparsa cezasÄ±nÄ± Ã§eker. Hesap verebilirlik herkes iÃ§in geÃ§erlidir." ÅŸeklinde cevap verdi.

Muhalif partilerle Ã¼lke genelinde siyasi uzlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini kaydeden Desalegn, seÃ§im sistemindeki reform Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

ETÄ°YOPYA'DA FETÃ–'YE AÄ°T 6 OKUL BULUNUYOR

TMV, ÅŸimdiye kadar 8 Afrika Ã¼lkesi ile FETÃ– okullarÄ±nÄ±n devrine iliÅŸkin mutabakat saÄŸladÄ±. Gine'de 5, Ã‡ad'da 3, Somali'de 2, Sudan'da 2, Senegal'de 6, Moritanya'da 5, Nijer'de 5, Gabon'da 3 okulun devrine iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±.