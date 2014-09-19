Ä°skoÃ§ya'da PKK'ya maddi destek iddialarÄ±

Ä°skoÃ§ya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele polisi, PKK'ya baÅŸkent Edinburgh'dan da maddi destek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ± soruÅŸturuyor.
Ä°skoÃ§ Herald gazetesinde yer alan haberde, "Ä°skoÃ§ dedektiflerin, yasaklÄ± bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne para toplanmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ± bazÄ± kiÅŸilerin hakkÄ±ndaki suÃ§ iddialarÄ±nÄ± incelediÄŸi" kaydedildi.
Gazete, polisin yasaklÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n adÄ±nÄ± vermediÄŸini, ancak bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n PKK olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirtti.
Ä°skoÃ§ya polisine baÄŸlÄ± "Organize SuÃ§lar ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi"nin birkaÃ§ aydÄ±r yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmada, "yasaklÄ± bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne maddi destek iddialarÄ±nÄ±n" soruÅŸturulduÄŸu ve bu Ã§erÃ§evede bazÄ± adreslerde aramalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Haberde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne maddi yardÄ±m saÄŸlayan kiÅŸilerin belirlendiÄŸi ve bundan sonraki aÅŸamada savcÄ±larÄ±n bu kiÅŸilerle ilgili cezai iÅŸleme karar vereceÄŸi bilgisine yer verildi.
Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k, PKK'yÄ± 2001 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine eklemiÅŸti.
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Ä°skoÃ§ya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele polisi, PKK iÃ§in para toplanmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ± bazÄ± kiÅŸilerin hakkÄ±ndaki suÃ§ iddialarÄ±nÄ± inceliyor
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