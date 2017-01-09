20:31, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Halisdemir'in babasÄ±ndan Sekin'in kardeÅŸlerine: Neden aÄŸlÄ±yorsunuz?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'da Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda darbeci generali vurduktan sonra ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±kla faciayÄ± Ã¶nleyen ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in ElazÄ±ÄŸ'daki ailesini ziyaret etti.

Havayolu ile ElazÄ±ÄŸ'a gelen Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, ElazÄ±ÄŸ Valisi Murat ZorluoÄŸlu ile birlikte Beyzade Efendi Camisi taziye evine geldi. Åžehit Sekin'in kardeÅŸlerine ve akrabalarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ileten Halisdemir, ÅŸehidin kardeÅŸlerinin gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmesi Ã¼zerine, "Bizlere bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±z Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸeref verdi. Neden aÄŸlÄ±yorsunuz? Ben seviniyorum, siz aÄŸlÄ±yorsunuz. TÃ¼rkiye'nin bayraÄŸÄ±na, topraÄŸÄ±na, vatanÄ±na sahip olan bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun." dedi.

"BÄ°ZLERE Ã‡OK BÃœYÃœK GURUR VERDÄ°"

Kendisinin de oÄŸlunun ÅŸehadeti Ã¼zerine Ã§ok aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Halisdemir, "Ben Ã§ok aÄŸladÄ±m Ã§ok destanlar yazdÄ±m, daÄŸa da Ã§Ä±ktÄ±m ama sonradan akÄ±llandÄ±m. Hasan DaÄŸÄ±'na Ã§Ä±ktÄ±m ama sonradan toparladÄ±m. Ne demek, bÃ¼yÃ¼k ÅŸeref benim ElazÄ±ÄŸ'a gelip de sizlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmem ne demek Allah'a binlerce ÅŸÃ¼kÃ¼r. Allah gani gani rahmet eylesin, bizlere Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gurur verdi. Bununla gurur duymamÄ±z lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

"KORKMA OÄžLUM, YARADAN BÄ°ZÄ°MLE' DEDÄ°M"

15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi oÄŸlu Ã–mer Halisdemir ile aralarÄ±nda geÃ§en telefon konuÅŸmasÄ±nÄ± anlatan Halisdemir, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Darbe gecesi rahmetli ile bir saat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Bana ÅŸunu sÃ¶yledi 'Baba benim iÃ§erimde bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Senin buna nasÄ±l bir tercÃ¼men var. Benim ne yapmam lazÄ±m?' dedi. Ben de 'Ã–nce bir su iÃ§, sonra bir Yasin-i Åžerif ya da bir ÅŸeyler oku. Ya Rabbim bana yardÄ±m et, de' dedim. Tekrar dedim 'OÄŸlum hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n var mÄ±?' O da 'Baba hazÄ±rÄ±m' dedi. Ben de 'Ã–yle hazÄ±r olunmaz oÄŸlum. Tam hazÄ±r olacaksÄ±n, elin gÃ¶beÄŸinde hazÄ±r olacaksÄ±n.' dedim. 'Tamam baba' dedi. 'Korkma oÄŸlum, Yaradan bizimle' dedim. Yaradan bana sÃ¶yletmiÅŸ. Benim bu sÃ¶ylememden mi Ã§ocuk yararlandÄ±, bunu da bazen hesap ediyorum."

Halisdemir, ÅŸehit Fethi Sekin'in kardeÅŸi Ahmet Sekin'e TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± Kur'an-Ä± Kerim hediye etti.

Ä°zmir'de 5 Ocak 2017'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda dikkati ve kahramanlÄ±ÄŸÄ± sayesinde bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± Ã¶nledikten sonra ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Fethi Sekin, 7 Ocak'ta memleketi ElazÄ±ÄŸ'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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