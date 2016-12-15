DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:48, 10 Ocak 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 23:10, 09 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Esad rejimi, 13 bin varil bombasÄ±yla 635 kiÅŸiyi katletti
Esad rejimi, 13 bin varil bombasÄ±yla 635 kiÅŸiyi katletti
Foto: ArÅŸiv

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, "Rejim gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en sene 12 bin 958 varil bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda, 166'sÄ± Ã§ocuk, 86'sÄ± kadÄ±n, 635 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye rejimin geÃ§en yÄ±l 13 bine yakÄ±n varil bombasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ve bu saldÄ±rÄ±larda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n olduÄŸu 635 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, "Rejim gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en sene 12 bin 958 varil bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda, 166'sÄ± Ã§ocuk, 86'sÄ± kadÄ±n 635 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Raporda rejim gÃ¼Ã§lerinin varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± en fazla sÄ±rasÄ±yla Åžam kÄ±rsalÄ±, Halep, Hama, Ä°dlib, Dera ve Hums'ta dÃ¼zenlediÄŸi ifade edilerek, "GeÃ§en yÄ±l en fazla varil bombasÄ± kullanÄ±lan ay kasÄ±mdÄ±. Rejim gÃ¼Ã§leri kasÄ±m ayÄ±nda bin 946, senenin son ayÄ±nda ise 648 varil bombasÄ± kullandÄ±." denildi.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda ayrÄ±ca 28'i saÄŸlÄ±k, 23'Ã¼ ibadethane, 12'si eÄŸitim, 1'i kÃ¼ltÃ¼r olmak Ã¼zere 97 sivil yaÅŸam merkezini hedef aldÄ±ÄŸÄ± ve alt yapÄ±da hasar meydana geldiÄŸi vurgulandÄ±.

Raporda, varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n Suriye halkÄ± arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olduÄŸu belirtildi.

TÃ¼rkiye ve Rusyaâ€™nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±kâ€™ta Suriyeâ€™de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda ateÅŸkes mutabakatÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak.

Â 



Ä°lgili Konular Esad rejimi suriyei
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Esad rejimi 13 bin varil bombasÄ±yla 635 kiÅŸiyi katletti
Esad rejimi, 13 bin varil bombasÄ±yla 635 kiÅŸiyi katletti

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, "Rejim gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en sene 12 bin 958 varil bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda, 166'sÄ± Ã§ocuk, 86'sÄ± kadÄ±n, 635 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi
Yemenli annelerden 'Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Yemenli annelerden 'Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Yemenli anneler, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°skoÃ§ya'da PKK'ya maddi destek iddialarÄ±
Ä°skoÃ§ya'da PKK'ya maddi destek iddialarÄ±

Ä°skoÃ§ya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele polisi, PKK iÃ§in para toplanmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ± bazÄ± kiÅŸilerin hakkÄ±ndaki suÃ§ iddialarÄ±nÄ± inceliyor
Etiyopya FETÃ– okullarÄ±nÄ± devretmeye hazÄ±r
Etiyopya FETÃ– okullarÄ±nÄ± devretmeye hazÄ±r

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Desalegn, Ã¼lkedeki FETÃ–'ye ait okullarÄ±n devri konusunda yasal sÃ¼reci iÅŸleteceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Eide KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k
Eide: KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k

BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "MÃ¼zakerelere Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k. Åžimdi son aÅŸamaya gelmiÅŸ bulunuyoruz. MantÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde 'zor ama mÃ¼mkÃ¼n' olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor." dedi
Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 milyar dolar yatÄ±rÄ±m
Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 milyar dolar yatÄ±rÄ±m

Fiat Chrysler'dan , Michigan eyaletinde 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacak ve 2 bin kiÅŸilik yeni istihdam oluÅŸturacak
BelÃ§ika'da MÃ¼slÃ¼manlar tehdit olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
BelÃ§ika'da MÃ¼slÃ¼manlar tehdit olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

BelÃ§ikalÄ±larÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tehdit, yÃ¼zde 12'si kÃ¼ltÃ¼rel zenginlik olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ifade etti
Pakistan ilk kez denizaltÄ±dan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±
Pakistan ilk kez denizaltÄ±dan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±

Pakistan, ilk kez denizaltÄ±dan gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denemesinde bulundu
Makedonya'da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±
Makedonya'da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±

Makedonya'da VMRO-DPMNE Genel BaÅŸkanÄ± Gruevski, hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirildi
Fransa polisinden Ä°slam'a hakaret
Fransa polisinden Ä°slam'a hakaret

Fransa'da polis birimlerine 'Ä°slam'a hakaret e-mailleri gÃ¶nderildi
quot Anayasaya aykÄ±rÄ± quot SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
"Anayasaya aykÄ±rÄ±" SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin yasaklamasÄ±na raÄŸmen SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Afgan generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§undan 14 yÄ±l hapis cezasÄ±
Afgan generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§undan 14 yÄ±l hapis cezasÄ±

Afganistan'da Ã¼st dÃ¼zey sorumlu generale rÃ¼ÅŸvet suÃ§u sebebiyle 14 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi
Ä°srail Gazze'nin etrafÄ±na quot duvar Ã¶rÃ¼lmesi quot projesini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor
Ä°srail, Gazze'nin etrafÄ±na "duvar Ã¶rÃ¼lmesi" projesini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor

Ä°srail Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gazze'nin etrafÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi projesi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ§eye onay verdi
Yolsuzlukla mÃ¼cadele eden 8 bin kiÅŸiye soruÅŸturma
Yolsuzlukla mÃ¼cadele eden 8 bin kiÅŸiye soruÅŸturma

Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele kurumunun 8 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Los Angeles LimanÄ±'na helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ liman kapatÄ±ldÄ±
Los Angeles LimanÄ±'na helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼, liman kapatÄ±ldÄ±

ABD Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± (USCG) Los Angeles sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgeye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen helikopterin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Los Angeles LimanÄ±'nÄ± tÃ¼m gemi trafiÄŸine kapattÄ±.
ABD'den Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi
ABD'den Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi

ABD'nin Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor

Haberler

Esad rejiminin TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na saldÄ±rÄ±sÄ± geri pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼
Esad rejiminin TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na saldÄ±rÄ±sÄ± geri pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼

Suriye ordusu ateÅŸkesi yine ihlal etti
Suriye ordusu ateÅŸkesi yine ihlal etti

Esad rejiminden seÃ§im kararÄ±
Esad rejiminden seÃ§im kararÄ±

Esad ordusunun ilerleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor
Esad ordusunun ilerleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

IÅžÄ°D iki kasabayÄ± geri aldÄ±
IÅžÄ°D iki kasabayÄ± geri aldÄ±

GÃ¶Ã§men kuÅŸlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini Esad saÄŸlayacak!
GÃ¶Ã§men kuÅŸlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini Esad saÄŸlayacak

BM, Esad rejimini kÄ±nadÄ±
BM Esad rejimini kÄ±nadÄ±

Rusya: IÅžÄ°D'le mÃ¼cadeleye Esad da dahil edilmeli
Rusya IÅžÄ°D'le mÃ¼cadeleye Esad da dahil edilmeli






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 