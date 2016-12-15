GÃ¼ncelleme: 23:10, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Esad rejimi, 13 bin varil bombasÄ±yla 635 kiÅŸiyi katletti



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Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, "Rejim gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en sene 12 bin 958 varil bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda, 166'sÄ± Ã§ocuk, 86'sÄ± kadÄ±n, 635 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye rejimin geÃ§en yÄ±l 13 bine yakÄ±n varil bombasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ve bu saldÄ±rÄ±larda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n olduÄŸu 635 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, "Rejim gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en sene 12 bin 958 varil bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda, 166'sÄ± Ã§ocuk, 86'sÄ± kadÄ±n 635 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Raporda rejim gÃ¼Ã§lerinin varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± en fazla sÄ±rasÄ±yla Åžam kÄ±rsalÄ±, Halep, Hama, Ä°dlib, Dera ve Hums'ta dÃ¼zenlediÄŸi ifade edilerek, "GeÃ§en yÄ±l en fazla varil bombasÄ± kullanÄ±lan ay kasÄ±mdÄ±. Rejim gÃ¼Ã§leri kasÄ±m ayÄ±nda bin 946, senenin son ayÄ±nda ise 648 varil bombasÄ± kullandÄ±." denildi. Rejim gÃ¼Ã§lerinin varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda ayrÄ±ca 28'i saÄŸlÄ±k, 23'Ã¼ ibadethane, 12'si eÄŸitim, 1'i kÃ¼ltÃ¼r olmak Ã¼zere 97 sivil yaÅŸam merkezini hedef aldÄ±ÄŸÄ± ve alt yapÄ±da hasar meydana geldiÄŸi vurgulandÄ±. Raporda, varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n Suriye halkÄ± arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olduÄŸu belirtildi. TÃ¼rkiye ve Rusyaâ€™nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±kâ€™ta Suriyeâ€™de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda ateÅŸkes mutabakatÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak. Â

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