Ä°ki dil bilen yaÅŸlÄ±lar beyinlerini daha etkin kullanabiliyor

KanadalÄ± bilim insanlarÄ±, iki dil bilen ileri yaÅŸlardakilerin beyin fonksiyonlarÄ±nÄ±n tek dil konuÅŸanlara oranla daha etkin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
SonuÃ§larÄ± Journal of Neurolinguistics'de yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, iki dil bilmek ileri yaÅŸlarda bir gÃ¶revi yerine getirmek iÃ§in beynin farklÄ± yÃ¶ntemler kullanarak daha etkin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.
Montreal Ãœniversitesinden Dr. Ana Ines Ansaldo liderliÄŸindeki ekibin tek ve Ã§ift dil bilen yaÅŸlÄ±lardan oluÅŸan iki ayrÄ± grup Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, katÄ±lÄ±mcÄ±lardan mekansal bilgileri gÃ¶z ardÄ± ederek, yalnÄ±zca gÃ¶rsellere dayalÄ± bir gÃ¶revi yerine getirmeleri istendi. Bu sÄ±rada iki grubun beyin fonksiyonlarÄ± arasÄ±ndaki iletiÅŸim aÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
AraÅŸtÄ±rmada, tek dil bilen grupta yer alan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n, verilen gÃ¶revi yerine getirirken beyin fonksiyonlarÄ±nÄ±n daha geniÅŸ Ã§aplÄ± bir Ã§evrimden yararlandÄ±ÄŸÄ±, Ã§ift dil konuÅŸan gruptakilerin kullandÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±n ise daha dar olduÄŸu tespit edildi.
Bulgunun, iki dil konuÅŸanlarÄ±n beyin fonksiyonlarÄ±nÄ± daha verimli ve tasarruflu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu vurgulayan Ansaldo, "Ã‡ift dil bilenlerde beyin, yalnÄ±zca uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ birimlerini kullanarak daha az bÃ¶lgeyi meÅŸgul ediyor" dedi.
Ansaldo, iki dil bilen kiÅŸilerde beynin bir gÃ¶revi yerine getirirken yalnÄ±zca ilgili bilgileri seÃ§mede uzman haline geldiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Uzmanlar, beyin fonksiyonlarÄ±nÄ± iyi kullanmak, Ã¶zellikle bunama ve Alzheimer gibi hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in dil Ã¶ÄŸrenmenin Ã¶nemine sÃ¼rekli vurgu yapÄ±yor. Konuyla ilgili bir araÅŸtÄ±rma sonucu da Kanada'dan geldi.
Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Psikoteknik ve Psikomotor Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu, saÄŸ ve sol el kullanÄ±mÄ±nÄ±n meslek seÃ§imlerinde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi
GÃ–KTÃœRK-1 Uydusu'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rev alan TÃ¼rk mÃ¼hendisleri, uzay teknolojileri alanÄ±nda bir dizi buluÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi
Japon sigorta ÅŸirketi Fukoku Mutual, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'unu iÅŸten Ã§Ä±kararak yerine yapay zeka sistemini devreye sokacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
NASA, gÃ¼neÅŸ sisteminin erken oluÅŸum safhalarÄ±na dair bilgi toplamak Ã¼zere JÃ¼piter'in derinliklerindeki asteroid kuÅŸaÄŸÄ±na iki yeni keÅŸif aracÄ± gÃ¶nderecek
AmerikalÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yÃ¼ksek iletkenliÄŸi sayesinde Ä±sÄ±tmaya gerek kalmadan kaÄŸÄ±t ve plastik gibi hassas malzemeler Ã¼zerine elektronik devre tasarÄ±mÄ±na imkan veren nano-tel Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±
Ä°nsan sindirim sisteminde gizlenmiÅŸ "BaÄŸÄ±rsak askÄ±sÄ±" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen yeni bir organ keÅŸfedildi
Bu geceden itibaren bir hafta sÃ¼resince gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde Quadrantidler adlÄ± gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru gÃ¶rÃ¼lebilecek
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kodlama ve algoritma konularÄ±nda eÄŸitim alan 40 Ã§ocuk "mentÃ¶r" diÄŸer Ã¶ÄŸrencileri eÄŸitiyor
Microsoftâ€™un kurucusu, milyarder iÅŸ adamÄ± Bill Gates, geleceÄŸin Ã¼Ã§ Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nda; fen, matematik ve ekonomi olduÄŸunu vurguladÄ±.
NASA, ekolojik deÄŸiÅŸimleri takip etmek amacÄ±yla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek iÃ§in gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duymaksÄ±zÄ±n lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± kullanarak bilgi toplayacak
TÃ¼rkiye'nin ilk milli zeka testini 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu hazÄ±rlayan Anadolu Ãœniversitesi ÃœstÃ¼n Yetenekliler EÄŸitimi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. UÄŸur Sak, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla Ã¼lkeye milyonlarca dolar katma deÄŸer saÄŸladÄ±
Erciyes Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in ikinci kez davet aldÄ±
Astronomlar, Samanyolu Galaksisi yakÄ±nÄ±nda muhtemelen evrenin en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼per galaksi kÃ¼mesini keÅŸfetti.
NASA, Cassini keÅŸif aracÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi SatÃ¼rn'Ã¼n en dÄ±ÅŸ halkasÄ±nda yer alan Pandora uydusunun yakÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±
Gansu eyaletinde CiuÃ§ien Uydu FÄ±rlatma Merkezinden Long March (Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) 2D roketiyle baÅŸarÄ±yla yÃ¶rÃ¼ngeye gÃ¶nderildi. Uydu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda karbon emisyonu bilgisi toplayacak.