GÃ¼ncelleme: 00:45, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°ki dil bilen yaÅŸlÄ±lar beyinlerini daha etkin kullanabiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KanadalÄ± bilim insanlarÄ±, iki dil bilen ileri yaÅŸlardakilerin beyin fonksiyonlarÄ±nÄ±n tek dil konuÅŸanlara oranla daha etkin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

SonuÃ§larÄ± Journal of Neurolinguistics'de yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, iki dil bilmek ileri yaÅŸlarda bir gÃ¶revi yerine getirmek iÃ§in beynin farklÄ± yÃ¶ntemler kullanarak daha etkin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Montreal Ãœniversitesinden Dr. Ana Ines Ansaldo liderliÄŸindeki ekibin tek ve Ã§ift dil bilen yaÅŸlÄ±lardan oluÅŸan iki ayrÄ± grup Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, katÄ±lÄ±mcÄ±lardan mekansal bilgileri gÃ¶z ardÄ± ederek, yalnÄ±zca gÃ¶rsellere dayalÄ± bir gÃ¶revi yerine getirmeleri istendi. Bu sÄ±rada iki grubun beyin fonksiyonlarÄ± arasÄ±ndaki iletiÅŸim aÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã‡Ä°FT DÄ°L BÄ°LENLERDE BEYNÄ°N DAHA AZ BÃ–LGESÄ° MEÅžGUL OLUYOR

AraÅŸtÄ±rmada, tek dil bilen grupta yer alan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n, verilen gÃ¶revi yerine getirirken beyin fonksiyonlarÄ±nÄ±n daha geniÅŸ Ã§aplÄ± bir Ã§evrimden yararlandÄ±ÄŸÄ±, Ã§ift dil konuÅŸan gruptakilerin kullandÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±n ise daha dar olduÄŸu tespit edildi.

Bulgunun, iki dil konuÅŸanlarÄ±n beyin fonksiyonlarÄ±nÄ± daha verimli ve tasarruflu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu vurgulayan Ansaldo, "Ã‡ift dil bilenlerde beyin, yalnÄ±zca uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ birimlerini kullanarak daha az bÃ¶lgeyi meÅŸgul ediyor" dedi.

Ansaldo, iki dil bilen kiÅŸilerde beynin bir gÃ¶revi yerine getirirken yalnÄ±zca ilgili bilgileri seÃ§mede uzman haline geldiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.