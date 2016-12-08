09:49, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Filipinler'de bÃ¼yÃ¼k deprem





Filipinler'in gÃ¼neydoÄŸu sahilleri aÃ§Ä±klarÄ±nda 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'in gÃ¼neydoÄŸu sahilleri aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.Â ABDÂ Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi, depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Tabiauan kentinin 190 kilometre gÃ¼neydoÄŸusu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â Depremin denizin 630Â kilometre derinliÄŸinde kaydedildiÄŸi belirtildi.Â

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