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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:19, 10 Ocak 2017 SalÄ±
Orta Asya
09:49, 10 Ocak 2017 SalÄ±

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Filipinler'de bÃ¼yÃ¼k deprem
Filipinler'de bÃ¼yÃ¼k deprem

Filipinler'in gÃ¼neydoÄŸu sahilleri aÃ§Ä±klarÄ±nda 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler'in gÃ¼neydoÄŸu sahilleri aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.Â 

ABDÂ Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi, depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Tabiauan kentinin 190 kilometre gÃ¼neydoÄŸusu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Depremin denizin 630Â kilometre derinliÄŸinde kaydedildiÄŸi belirtildi.Â 



Ä°lgili Konular deprem filipinler
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