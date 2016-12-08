Filipinler'de bÃ¼yÃ¼k deprem

Filipinler'in gÃ¼neydoÄŸu sahilleri aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.Â
ABDÂ Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi, depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Tabiauan kentinin 190 kilometre gÃ¼neydoÄŸusu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Depremin denizin 630Â kilometre derinliÄŸinde kaydedildiÄŸi belirtildi.Â
FBI, Ä°srail askeri ataÅŸesinin suikast davasÄ±nÄ± Ã‡akal Carlos'unele geÃ§en bir mektubu sonrasÄ± 40 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±yor
Yunanistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Atinaâ€™da, PASOK genel merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±da 1 polis yaralandÄ±
Ä°ran2Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani iÃ§in Tahran Ãœniversitesi'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Amerikan ordusu, NATO vasÄ±tasÄ±yla doÄŸu Avrupaâ€™daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor.
Faria MÃ¼lteci KampÄ±'na giren Ä°srail gÃ¼Ã§leri arama yaptÄ±klarÄ± evde bir Filistinliyi silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°stifa eden Duncan'Ä±n, yeni anayasa kapsamÄ±nda oluÅŸturulmasÄ± beklenen devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
â€œTrolâ€œ adÄ± verilen sanal propaganda ordusuna sahip Ã¼lkelerden biri olan SÄ±rbistanâ€™da yÃ¶netim, sanal dÃ¼nyayÄ± yoÄŸun ÅŸekilde manipÃ¼le ediyor.
Kolombiya'da asma kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ters dÃ¶nmesi sonucu uÃ§uruma dÃ¼ÅŸen 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Avrupaâ€™yÄ± etkisi altÄ±na alan soÄŸuklarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 38â€™e yÃ¼kseldi. SoÄŸuk en fazla Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan mÃ¼ltecileri ve evsizleri tehdit ediyor.
Filipinler'in gÃ¼neydoÄŸu sahilleri aÃ§Ä±klarÄ±nda 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump, damadÄ± Kushner'i Beyaz Saray'daki en Ã¶nemli pozisyonlardan "baÅŸkan baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±" gÃ¶revine getirecek.
The Sun gazetesi, Ã¼lkedeki hastane ve bakÄ±mevlerinde gÃ¼nde en az 2 kiÅŸinin aÃ§lÄ±k ve susuzluktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Zuma, Filistin halkÄ±na destek olmak iÃ§in halkÄ±na Ä°srail'e gitmemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn, Suriyeli mÃ¼ltecilere Ã¼lkelerindeki gÃ¼venli bÃ¶lgelere gitmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Trump'un dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Tillerson'un CEO'su olduÄŸu Exxon'un ABD'nin kara listesindeki Ä°ran, Suriye ve Sudan'a petrol sattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Earnest, TÃ¼rkiye'nin, GÃ¼len'in iade edilmesi talebine iliÅŸkin 20 Ocak'tan Ã¶nce bir geliÅŸme beklemediklerini ifade etti