09:59, 10 Ocak 2017 SalÄ±

Kolombiya'da asma kÃ¶prÃ¼ ters dÃ¶ndÃ¼





Kolombiya'da asma kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ters dÃ¶nmesi sonucu uÃ§uruma dÃ¼ÅŸen 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiya'nÄ±n orta kesimlerinde turistik asma kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ters dÃ¶nmesi sonucu 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.. Yetkililer, Villavicencio kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k nedeniyle ters dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 80 metre yÃ¼kseklikten uÃ§uruma dÃ¼ÅŸen ikisi Ã§ocuk 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi. Â

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